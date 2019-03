Girona és on més van crèixer les hipoteques el mes de gener

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya va augmentar un 1,5% durant el mes de gener, fins a les 5.025, respecte el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dimecres. Catalunya va ser el tercer territori de l'Estat on més hipoteques es van signar després de la Comunitat de Madrid (10.478) i Andalusia (6.140) però on menys van augmentar en termes interanuals. Girona es va situar com a capdavantera a Catalunya en la formalirtzació d'hipoteques.

Respecte el mes anterior, es va produir un increment del 48,2%. Pel que fa el capital prestat, va pujar fins als 790,8 milions d'euros, xifra que suposa una pujada del 10,6% respecte el gener del 2018 i un 62,6% més que al desembre. A la resta de l'Estat, el nombre d'hipoteques signades sobre habitatges es va enfilar un 22,5%, fins a les 36.832, amb un import prestat de 4.458 MEUR, un 21,6% més anual.

Quant al capital prestat de mitjana, a Catalunya va ser de 157.378 euros, mentre que a l'Estat es va situar en els 121.036 euros.

Per demarcacions, la de Girona és on més va créixer la formalització d'hipoteques, amb un 12,2% més respecte el gener del 2018. En total, van ser 522 davant les 465 de l'any passat. L'import prestat va pujar fins als 64,5 milions d'euros, un 16,6% més, i l'import mitjà per préstec va ser de 123.542 euros, un 3,9% més a anual, segons les dades de l'INE. Pel que fa a les comarques de Barcelona, es van signar 3.785 hipoteques al gener, un 0,8% més respecte el mateix mes del 2018, mentre que l'import mitjà es va situar en 174.481 euros, un 10,4% més que el primer mes del 2018. Pel que fa l'import total, va ascendir fins als 660,4 milions d'euros, un 11,3% més. A la demarcació de Lleida, en canvi, la formalització d'hipoteques al gener va caure un 5,2%, fins a les 183, amb un import mitjà de 84.786 euros, un 4,6% més respecte el mateix. Quant a l'import prestat, va ser de 15,5 milions d'euros, un 0,8% menys anual. Per últim, a les comarques de Tarragona, es van formalitzar 535 hipoteques al gener, dues menys que el mateix període de l'any passat. L'import mitjà es va situar en 94.224 euros, un 0,2% menys que el gener del 2018, mentre que l'import total prestat va ser de 50,4 milions.