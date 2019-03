La Intersindical supera els 500 afiliats a comarques gironines

La Intersindical-CSC creix a les comarques gironines i ja supera els 500 afiliats. De fet, el representant del sindicat a comarques gironines, Josep Puig, ha avançat que "en l'últim any i mig, el nombre d'afiliacions ha crescut més d'un 400%" a la demarcació. Des del sindicat atribueixen aquesta crescuda a la pèrdua de confiança de molts treballadors en els sindicats tradicionals perquè "no responien a les seves demandes". Davant de la força que estan adquirint en nombre de representants a diferents sectors, des de la Intersindical-CSC ja es comencen a plantejar quins seran els objectius de futur. De moment, han avançat que volen convertir-se en "un motor" durant la manifestació de l'1 d maig, Dia Internacional del Treballador. Per aconseguir-ho, volen organitzar "una mobilització unitària" a la ciutat.