Noel, la càrnia garrotxina que fa sushi i sucs de fruita

Noel Alimentària, amb seu a Sant Joan les Fonts i amb prop de 80 anys de trajectòria, és una de les empreses càrnies de referència de les comarques gironines. Probablement, molts la coneixeran pel seu pernil cuit llescat (és un dels líders del mercat en aquest segment), no obstant això, en els últims anys ha accelerat la diversificació cap a altres productes, entre ells el sushi o els sucs de fruita. I en alguns dels negocis, la família Boix-Bosch, ha incorporat com a socis el futbolista del Barça Gerard Piqué.

Fa uns dies, l'empresa familiar va celebrar la convenció interna 'Consolidar per seguir creixent, Junts ho farem possible' a l'Auditori del Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d'en Bas. Durant les jornades, a les quals van assistir 140 directius i comandaments intermedis de la companyia, s'han revisat els objectius de cadascuna de les àrees de negoci i de les àrees de suport. A més, s'ha presentat el pla de sostenibilitat de la companyia, així com les noves unitats de negoci i les apostes de Noel Alimentaria per diversificar els seus productes.

Planta productiva de Noel a Sant Joan les Fonts

La convenció s'ha inaugurat repassant els 79 anys d'història de l'empresa, sempre centrada en la millora contínua, la qual ha multiplicat per 15 la seva dimensió des que Anna Bosch i Joan Boix agafessin el relleu al capdavant de la directiva general, a mitjan els anys 80. la direcció general també ha subratllat la importància del treball en equip i de les relacions transversals, factors clau per al creixement futur de l'empresa.



Quarta generació

Els membres de la quarta generació de l'empresa familiar, Albert Boix i Xavier Boix, plenament incorporats en el negoci, han estat els encarregats d'explicar les palanques de creixement de Noel Alimentària per al 2019. La primera d'elles, augmentar el coneixement de marca Noel i continuar posicionant en el mercat. La innovació, també se situa com un dels principals focus per al creixement, juntament amb l'especialització en el mercat nacional i en la resta de mercats en els quals la marca està present. Precisament, l'exportació és una de les estratègies de creixement: consolidant Europa i continuant amb l'expansió cap a mercats com l'Amèrica Llatina, Estats Units o Àsia. Així mateix, l'eficiència i l'efectivitat, i la diversificació del negoci cap a noves categories, són altres palanques estratègiques per posicionar la companyia com una empresa alimentària global, no només del sector carni.

Pizzes, sushi, sucs vegetals i hamburgueses premium

Precisament amb aquest objectiu de diversificació, Noel està immersa en nous projectes, seguint les tendències actuals en alimentació: salut, conveniència i plaer. En aquest sentit, la convenció també ha servit per presentar les noves unitats de negoci com l'acord amb Casa Bona, una gran oportunitat per entrar en el sector de les pizzes refrigerades artesanes d'alta gamma; la marca de sucs vegetals cold-press Juicius, envasats amb tecnologia d'altes pressions a la planta APA Processing, també propietat de Noel; Sensei Sushi dedicada a l'elaboració de sushi o, les hamburgueses premium de Natrus, elaborades amb carn de vedella Black Angus.

Socis de Gerard Piqué i Carles Puyol

Natrus és un projecte impulsat fa sis anys des de Mas La Carrera, pel que membres de la família Boix Bosch van apostar al costat del futbolista Gerard Piqué. No és l'únic negoci que comparteix la quarta generació de l'empresa familiar amb el jugador del Barça. Junts van llançar al mercat '426 Miles', una beguda isotònica amb ingredients 100% sense additius ni conservants artificials, i mesos més tard 'Coco Wilson', una aigua de coco verd fresca 100% embotellada. En aquests projectes, els Boix Bosch són socis amb Piqué i amb Carles Puyol.

Gerard Piqué vevent aigua de coco de 'Coco Wilson'

Així mateix, durant els dos dies de convenció, cadascun directors de les diferents àrees de Noel Alimentària han exposat i posat en valor les línies estratègiques dels seus departaments fent especial èmfasi en les que afecten el core business de l'empresa, els productes carnis i, especialment el producte estrella, el pernil cuit llescat, amb el qual Noel és un dels líders del mercat.

Projectes socials

En matèria de sostenibilitat, Noel Alimentària vol centrar els seus esforços a tenir una actitud empresarial responsable i proactiva cap al seu entorn. En aquest sentit, l'empresa està desenvolupant projectes socials a través de les dues fundacions, Fundació Albert Bosch, que col·labora amb l'Hospital Vall d'Hebron en projectes d'investigació de malalties infantils, i la Fundació Maria Rosa Sans, enfocada a la promoció del talent de joves de la Garrotxa amb pocs recursos, facilitant-los l'accés a la universitat. Pel que fa al medi ambient, té posades en marxa diverses iniciatives que engloben des de la reducció del plàstic dels seus envasos en un 25%, a la implicació i el compromís dels seus proveïdors per reduir l'impacte ambiental de tota la seva cadena de valor.

Anna Bosch i Joan Boix han estat els encarregats de clausurar la convenció, Bosch ha remarcat "les estratègies que hem presentat per al 2019 tenen com a objectiu el continu creixement dins el sector i posicionar-nos com una empresa d'alimentació global compromesa amb el territori" i Boix ho ha complementat afegint que "el treball en equip i la generositat dins de l'empresa són pilars fonamentals per seguir creixent junts".