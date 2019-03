L'increment del salari mínim «frena en sec» la contractació de nou personal als Centres de Treball Especial gironins

Els Centres de Treball Especials de les comarques de Girona tenen dificultats per contractar nou personal, com a conseqüència de l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El motiu és que aquestes empreses han d'assumir la pujada de sou, però en canvi, no reben una subvenció més alta per les persones discapacitades que tenen. Un dels casos més significatius és el del Grup Tirgi de Celrà, dedicat a la gestió de residus. Actualment, 84 dels poc més de 100 treballadors de l'empresa tenen alguna discapacitat. L'increment de sou, suposa una despesa addicional de prop de 100.000 euros l'any. Això ha fet que Tirgi descarti fer inversions i contractar nou personal el 2019, malgrat que inicialment tenia previst incorporar una dotzena de persones a la plantilla.

Continua la preocupació en els Centres Especials de Treball de les comarques gironines, per l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) decretat pel govern espanyol de 900 euros. El problema és que aquest augment no ha vingut acompanyat de la corresponent subvenció per contractar personal amb discapacitat. O sigui, que les empreses reben les mateixes ajudes que quan estava situat a 735 euros. A la pràctica, això suposa més de 200 euros per treballador que ha d'assumir la companyia.

Tot plegat ha fet que la gran majoria de centres hagin decidit aturar les inversions i la contractació de personal. Algunes, com el cas del Grup Tirgi de Celrà (Gironès) tenien previst continuar un procés d'expansió, però l'increment de l'SMI ha fet tirar enrere els responsables de l'empresa.

En concret, Tirgi contemplava una dotzena de noves incorporacions a les diferents plantes de gestió de residus que tenen a diverses poblacions de les comarques de Girona. Es tractava de mantenir la inversió iniciada el 2018 on va incorporar 32 treballadors, en bona part gràcies a l'obertura de la planta de Riudellots de la Selva (Selva) que ocupa més d'una vintena de persones.

En total, l'empresa compta amb més d'un centenar de persones a la plantilla de les quals 84 tenen discapacitat. Per a Tirgi, l'increment de l'SMI suposa una despesa aproximada de 100.000 euros l'any. "Nosaltres estem encantats que pugi el sou mínim, però hem de tenir una compensació en la subvenció per poder seguir creixent", assenyala el cap d'operacions de l'empresa, Jordi Oliveras.



Exclouen les persones amb més discapacitat

El problema, segons Oliveras, és que la mesura acabarà perjudicant les persones amb més discapacitats, ja que les empreses preferiran contractar treballadors que puguin oferir un grau més alt de productivitat. "Som conscients que en el sector social es limitarà i complicarà molt la selecció de persones amb especial dificultat i poden quedar excloses del mercat laboral", ha alertat Oliveras.

Amb tot, des de Tirgi deixen clar que ara per ara "no hi ha risc" de perdre llocs de feina a l'empresa, però sí que s'ha limitat la capacitat inversora. "La nostra estructura ens permet aguantar amb garanties, però no podem apostar per projectes nous si no són molt segurs", ha reblat el responsable de Tirgi.



Perillen gairebé 1.600 llocs de feina a tot el país

La problemàtica, però, no es limita a les comarques de Girona. Des de l'Associació Empresarial d'Economia Social de Dincat (AEESDincat) asseguren que a curt i mitjà termini estan en perill 1.589 llocs de feina arreu del territori català. Això suposa un 26% del total de les persones que treballen en Centres Especials de Treball.