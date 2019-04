Gas Gas de Salt prepara un ERO en patir una caiguda de vendes

Tres anys ha durat la tranquil·litat laboral a la fàbrica Gas Gas de Salt. Els representants dels treballadors han rebut ja l'alerta que la direcció de l'empresa està preparant un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), del qual en coneixeran les condicions a partir de la setmana vinent. Segons fonts sindicals, Gas Gas ha patit una caiguda en les vendes que li fa difícil arribar als objectius previstos.

L'empresa saltenca de motos Gas Gas, va arribar a tenir la producció aturada durant un any i va arrencar de nou la primavera de 2016. El fabricant de motos elèctriques Torrot va adquirir Gas Gas el novembre de 2015. De les tres ofertes que es van presentar, la seva era la més elevada; oferia 9,66 milions per adquirir la marca de Salt -en liquidació des del juliol- i ho acompanyava d'una inversió de 13 milions en tres anys per reflotar-la. A més, proposava subrogar contractes a 55 treballadors.

L'empresa va ser una de les que va traslladar la seu fiscal arran del procés i va passar de Salt a Saragossa. En aquell moment, ara fa any i mig, comptava amb 130 treballadors. El maig de l'any passat va patir un aparatós incendi, que segons l'empresa no havia afectat la producció. El canvi de domicili social es va dur a terme poc després de realitzar una inversió de 16 milions d'euros en una nova planta de Cadis, per la qual cosa aquesta inversió ja no es quedava a Catalunya, el seu lloc natural. A la província andalusa es previa la creació de llocs de treball per a 200 persones.