Montserrat Jordi: «Si la interacció s'enfoca a l'esport, pot ser una eina per cuidar-se»

L'esport i la salut són dos àmbits acostumats a la tecnologia i la innovació, especialment en les àrees de recerca i de competició. Com han afectat internet i les xarxes a l'esport aficionat?

A escala general, internet i les xarxes socials han permès un diàleg entre diferents persones d'arreu del món de forma pràcticament instantània, que va molt més enllà dels teus coneguts i de la freqüència de les trobades. Per exemple: fa un temps senties a parlar d'un restaurant perquè algú dels teus cercles t'ho havia comentat o perquè el veies anunciat. Hi podies anar, i després explicar-ho durant la següent trobada, fos a la feina o escola, amb la família, amics, etc. Aquest procés ha passat a amplificar-se: ara la recomanació pot venir de qualsevol conegut o desconegut, o d'una màquina. També pots trobar moltíssima informació i valoracions del lloc. A més a més, ho pots explicar en directe a un munt de gent que ni tan sols has de conèixer i que probablement et respondran també al mateix temps. La interacció és enorme i això enganxa. Si aquesta interacció es promou de forma responsable i s'enfoca a l'esport i a la salut, pot ser una eina molt potent per motivar les persones a cuidar-se, es pot contribuir a tenir una societat més sana en què al final hi guanyem tots.

És l'ús de dispositius mòbils el començament d'una revolució en la forma de fer esport, o és simplement un pas natural?

És un pas natural, perquè estem literalment enganxats al mòbil. Tant el podem fer servir per confirmar la nostra identitat a Hisenda com per investigar amb quin material pedalaràs més lleuger. I això que encara és un dispositiu incòmode de portar, i especialment per a l'esportista aficionat. Més que el començament d'una revolució en la forma de fer esport, estem al començament d'una revolució en què es debatrà si els dispositius mòbils han de passar a ser part de la nostra naturalesa, amb tots els dubtes ètics i morals que això ens genera.

Les pantalles s'associen al sedentarisme. Creu que poden millorar la pràctica de l'esport?

Hi ha hagut un canvi important, i és que si fins fa poc les pantalles eren estàtiques, les teníem en un lloc de casa i no les movíem; ara ens acompanyen a qualsevol lloc, estem contínuament interaccionant amb els nostres dispositius mòbils. En la mesura que la informació o interacció que fem amb el dispositiu sigui d'interès per nosaltres o motivant, ens ajudarà amb la pràctica de l'esport. L'altra cosa és que mentre estiguis fent esport necessitis constantment mirar la pantalla. Aquí tens el risc o de fer-te mal o de perdre't les sensacions del món real i gaudir d'una bona companyia.

Quins beneficis aporta ara mateix Wikiloc a algú que vulgui tenir una vida més saludable?

Wikiloc és un lloc on pots inspirar-te, trobar una activitat que s'adapti als teus objectius saludables. Hi ha més de 70 activitats diferents per fer, més enllà del ciclisme i senderisme, i gent que comparteix allò que li agrada, el que està al seu abast, i que està oberta a explicar les seves experiències de forma amigable. És un lloc on ets pots inspirar descobrint les propostes de gent amb inquietuds similars.

Avui dia per anar ben preparat és imprescindible l'ajuda tecnològica?

La tecnologia ens ajuda a anar més preparats. La tecnologia és un suport molt útil: et pot avisar si ve tempesta, indicar el camí cap a un refugi o enviar la teva posició a emergències. Però no es pot dependre de la tecnologia, s'ha de tenir un mínim de coneixements i de previsió quan vas a fer esport, com pot ser agafar una peça d'abrigar, portar menjar i aigua, estudiar prèviament el recorregut per assegurar que està dins les nostres possibilitats, portar el mòbil amb una funda estanca i una bateria de recanvi carregada, etc.

Hi ha grups d'usuaris que fomenten rutes que no són competitives?

Sí, i tant! La competició no deixa de ser un ús de la ruta, dels múltiples usos que se li'n poden donar. Per exemple, una ruta de les Gavarres pot servir per mesurar qui la fa més ràpidament, o per fer una cursa d'ultratrail però al mateix temps pot ser utilitzada per un arqueòleg per analitzar les estructures prehistòriques, per una escola per inventariar amb els alumnes les espècies de flora i fauna local, per una empresa de turisme actiu per fer sortides guiades, per una casa rural per mostrar què es pot fer al voltant, o per un astrònom per arribar a punts d'observació de les estrelles. Hi ha moltíssims col·lectius que comparteixen què es pot fer a l'aire lliure més enllà de la competició.

Amb les dades que faciliten els usuaris a Wikiloc, poden controlar la seva salut? Hi ha algun plantejament al respecte?

No, no ens ho hem plantejat. No només perquè per nosaltres la privacitat de les dades és una cosa molt important, també perquè creiem que la salut de cadascú ha d'estar en mans d'especialistes de salut, i nosaltres no ho som. Hem de tenir en compte que obtenir dades biomètriques dels usuaris és una cosa relativament senzilla. Les nostres pulsacions, ritmes en pujada, baixada, amb la calor, humitat, pes, dieta, hores de son, fins i tot el nostre perfil psicològic a través de la nostra conducta a les xarxes, si es posa tot en un mateix calaix, és fàcil posar una «etiqueta» d'usuari i començar a posar-te reptes d'acord amb això. Però s'ha de tenir en compte qui hi ha al darrera de qui et suggereix què és el millor per tu.

Quin interès pot haver-hi darrere?

En el sector d'internet, diguem-ne webs, apps, plataformes tecnològiques, etc., una de les coses que es persegueix és una bona retenció d'usuaris, que ve a ser que la persona que l'utilitza hi entri i interactuï sovint, d'aquesta manera és més fàcil «convertir-lo a pagament». Això és una de les coses més clàssiques del comerç. Ara bé, el que és bo per aconseguir una retenció d'usuari no te per què ser necessàriament bo per a la persona. No són el mateix les dades biomètriques que necessita MJN Neuroserveis de Blanes per preveure atacs d'epilèpsia i salvar vides, que les dades que captarà de tu una plataforma d'apostes a internet que coneix perfectament com fomentar una conducta addictiva. Les plataformes tecnològiques tenim molt de poder a les nostres mans, perquè la majoria d'usuaris per desconeixement o per mandra no ens parem a pensar què hi ha més enllà d'allò que veiem. Hi ha d'haver una responsabilitat social al darrere per part de les empreses, i també hem d'assumir la nostra responsabilitat sobre allò que decidim fer o no fer a la xarxa.

La tecnologia pot reduir les diferències entre practicants d'esports amb més poder adquisitiu i els que menys o augmenta la divisió social?

La tecnologia pot oferir les mateixes oportunitats o ser inclusiva en la mesura que puguis accedir a la tecnologia de la mateixa manera o quan no hi ha un factor competitiu. Per exemple, si imaginem una partida en un videojoc amb temps real, el que té la connexió més ràpida té més probabilitat de guanyar. O el que té un mòbil més imprecís te més probabilitat de perdre's si no li dona prou temps al telèfon per ubicar-se. La divisió social per poder adquisitiu ja existeix. Però la tecnologia també pot ser inclusiva, i és un dels valors que apliquem en la mesura que ens és possible a Wikiloc. Dins la comunitat hi ha gent molt humil que té molt poca cosa i es connectarà a la xarxa a través d'una biblioteca pública, i gent molt ben posicionada amb alt poder adquisitiu. A Wikiloc, per exemple, els mèrits els obtens per la qualitat d'allò que fas a dins la plataforma, i no pels avantatges que obtens si ets de pagament o no. Al final, els altres usuaris et valoren per allò que has compartit. A més a més, la persona pot compartir allò que coneix, allò que té al costat de casa, els camins amb les històries que haurà sentit de l'altra gent o que haurà descobert per ell mateix. És un coneixement únic perquè prové directament de la cultura local, visquis al mig de la selva amazònica o als Alps suïssos.

Quina és la seva visió sobre com seran les coses en deu anys a Wikiloc i les noves tecnologies en el món de l'esport?

Portarem molt més integrada la tecnologia al nostre cos i tindrem la sensació que som biònics, exagerant una mica com a la pel·lícula de Terminator. Mirarem el món a través de variables que ens diran de la manera que hem d'actuar, o competir respecte de la dels altres. I per altra banda hi haurà moviments i fins i tot modes en pro de la desconnexió, de tornar als orígens, de gaudir de forma pura i essencial de les coses més bàsiques com és estar en contacte amb la natura. A Wikiloc, esperem estar en un terme mig.