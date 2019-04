L'atur a Girona cau en 676 persones al març i es tanca amb 38.144 desocupats

L'atur a les comarques de Girona va caure en 676 persones al març i el mes es va tancar en 38.144 persones, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Això és un descens de l'1,96% en relació amb el febrer, mentre que en relació amb el mateix mes de l'any passat, la caiguda és més discreta, de l'1,74%, i encadena 68 mesos seguits de caigudes interanuals. Es tracta, però, del menor descens des del desembre del 2013 (1,85%).

D'altra banda, l'atur registrat a Catalunya va baixar de 902 persones al març en relació amb el febrer i el mes es va tancar amb 395.740 desocupats, un 0,23% més intermensual i un 3,82% menys que fa un any.

Per contra, el major descens intermensual es va produir a la demarcació de Girona, amb un 1,96% menys, concretament en 761 persones menys, fins als 38.144 aturats. En comparació amb el març del 2018, l'atur registrat va caure en 676 persones, un 1,74% menys, segons les dades del Ministeri.

L'atur registrat a Catalunya va baixar de 902 persones al març en relació amb el febrer i el mes es va tancar amb 395.740 desocupats, xifra que representa un descens del 0,23% intermensual, segons va informar el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Pel que fa a la comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur va caure en 15.721 persones, un 3,82% menys. Tot i que es redueix en termes anuals, és el menor descens des del desembre del 2013, quan aleshores l'atur va caure un 3,41%.



Es redueix l'atur dels serveis

Per sectors d'activitat, dels 395.740 aturats que hi havia el mes passat a Catalunya, 9.068 (+208) eren del sector de l'agricultura, 43.656 (-316) de la indústria, 30.730 (-134) de la construcció, 284.267 (-1.723) del sector serveis i 28.019 (-1.063) no tenien una feina anterior.

D'altra banda, del total de desocupats a Catalunya, 170.840 eren homes i 224.900 eren dones. D'aquests, 31.495 eren menors de 25, dels quals 16.702 eren homes i 14.793 eren dones, segons les dades del Ministeri de Treball.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur es va reduir al març en 33.956 persones, un 1,03% menys respecte al febrer, mentre que en relació amb el mateix mes de l'any passat el descens va ser del 4,89%, concretament en 167.467 persones. El nombre de desocupats es va situar en 3.255.084.



Menys aturats que el 2018

Pel que fa a la variació respecte el mateix mes del 2018, es van registrar 167.467 aturats menys, xifra que representa un descens del 4,89%, el menor dels darrers anys.

El Ministeri de Treball recorda que les xifres corresponen a un mes de març previ al període vacacional de la Setmana Santa, que aquest any s'enquadra al mes d'abril, mentre que l'any passat va començar l'última setmana de març.

En termes desestacionalizats, és a dir, sense tenir en compte les diferències estacionals i de calendari, la desocupació va baixar en 12.692 persones durant març en tot Espanya.



L'atur creix a Barcelona

Per demarcacions, l'atur cau en totes excepte a la de Barcelona, que va augmentar un 0,3%, concretament en 849 persones més, fins a situar-se en 287.714 desocupats. En canvi, en termes anuals, l'atur va caure en 13.076 persones, xifra que suposa un descens del 4,35%, el més destacat de les quatre demarcacions.

Al conjunt de l'Estat, l'afiliació a la Seguretat Social va registrar increments del 0,82% en termes mensuals, concretament 155.104 persones, i d'un 2,93% en comparació amb el mateix mes de l'any passat (541.489 persones més). El nombre total d'afiliats va ser de 19.043.576 persones.