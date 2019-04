L'hora de la «ciberdeclaració»

Ha arribat l'hora de rendir comptes amb Hisenda per a més de tres-cents mil contribuents, la qual serà la primera campanya de la renda «sense paper» i la més tecnològica de totes.

La declaració serà, més que mai, «ciberdeclaració», així que s'han de preparar els seus dispositius electrònics per evitar esglais amb l'Agència Tributària. Ahir va arrencar la presentació de l'esborrany a través d'internet i per telèfon. Dos dels camins que Hisenda vol potenciar.

La principal novetat aquest any serà l'eliminació definitiva del paper. Hisenda completa així un procés de digitalització que el 2014 va tenir una altra fita amb la supressió de la presentació dels documents que s'emplenaven a mà, a bolígraf, i l'obligació de fer la declaració per ordinador.

Fins ara, no obstant això, els contribuents que ho desitgessin podien cobrir la declaració o l'esborrany a través d'internet, imprimir-lo i acudir amb aquest a l'Agència Tributària, a un banc o una altra entitat col·laboradora per presentar-lo. Ja no. Així que no gastin tinta de les seves impressores perquè el document ja no serà acceptat.

Una de les explicacions que l'Agència ha donat per justificar aquesta decisió consisteix que amb freqüència es produïen duplicitats. El contribuent imprimia la documentació, l'emplenava i, al final, acabava presentant-la a través d'una altra via. Una altra raó, potser de major pes, és que aquesta fórmula havia decaigut considerablement durant els últims anys. En l'última campanya, de fet, van ser 350.000 els contribuents que van presentar la declaració en paper al país, el 2% d'aquells que estaven obligats a rendir comptes amb l'Agència Tributària.

La campanya d'aquest any tirarà la persiana el dia 1 de juliol. Fins llavors cal optar per diversos camins per presentar la declaració, cadascun amb els seus temps.

RENDA WEB

Un any després d'eliminar la possibilitat de presentar la declaració a bolígraf, el 2015, l'Agència Tributària va presentar la plataforma Renda Web. Va dir que era un sistema intuïtiu perquè els contribuents poguessin fer la declaració simplement amb una sèrie de clics a internet. Va funcionar. Aquest és ja el procediment més utilitzat.

El 87% de les declaracions que es van presentar l'any passat van anar a través de la web, servei que està disponible des d'ahir mateix, encara que ja des del 15 de març poden consultar-se les dades fiscals a través d'internet.

APLICACIÓ MÒBIL

És una de les vies que Hisenda vol potenciar en aquesta campanya. Per a aquest any, aquest sistema vindrà equipat amb nombroses millores. Durant l'exercici passat, l'app va estar funcionant de forma experimental i va ser utilitzada solament per 200.000 contribuents.

La immensa majoria d'ells (158.000) només van confirmar l'esborrany, sense realitzar cap canvi. La resta que van necessitar realitzar algun canvi van haver de fer-lo utilitzant el servei web de l'Agència Tributària, ja que l'aplicació no permetia realitzar aquests canvis, només estava destinada per als casos més senzills. Mitjançant aquest sistema, cada contribuent podrà realitzar fins a una vintena de declaracions. I a més de presentar l'esborrany, aquesta vegada es podran consultar les dades fiscals dels tres últims exercicis, sol·licitar i anul·lar una cita prèvia, conèixer l'estat de la devolució i també consultar les declaracions dels anys anteriors.

TELÈFON

És un altre dels camins que Hisenda va esbrossar l'any passat. Des d'ahir mateix és possible inscriure's en el denominat pla «Et telefonem». Es truca per telèfon a l'Agència Tributària per concertar una data i una hora amb un agent d'Hisenda per ser atès també per via telefònica. Però, atenció, que per fer la declaració per aquest camí cal tenir diversos documents a mà. El més important és comptar amb el número de DNI, el de l'IBAN del compte bancari, la referència cadastral dels immobles que es tinguin en propietat i l'import de la casella 475 de la declaració de l'any anterior. Segons Hisenda, aquest servei està especialment pensat per a aquells contribuents que en aquests anys han anat a l'oficina i es van limitar a confirmar sense cap canvi el seu esborrany. És a dir, per als casos més senzills i ràpids.

PRESENCIAL

L'Agència Tributària vol reservar l'atenció a les oficines per als casos que requereixin una atenció especial. Aquells en els quals calgui fer una mica més que donar llum verda a un esborrany. L'atenció presencial començarà el 14 de maig, encara que la cita ja es podrà concertar uns dies abans (des del 9 de maig), i s'allargarà fins al primer dia de juliol.

El defensor del poble va demanar dilluns que tots els contribuents tinguin la possibilitat d'obtenir assistència de l'Agència Tributària en l'elaboració de la seva declaració i que no es posin limitacions. Ara l'atenció presencial està reservada per als qui obtenen rendiments del treball inferiors a 65.000 euros.