Protesta a la Nestlé de Girona contra l'acomiadament d'un treballador per fer baixes intermitents per malaltia

Una vintena de treballadors de la Nestlé a Girona s'han concentrat aquest dimecres davant de la fàbrica per reclamar la readmissió d'un company acomiadat el mes passat per acumular baixes intermitents per malaltia. Portava deu anys treballant a producció i amb una reducció de jornada per cura de menors. Des del comitè d'empresa subratllen que van ser baixes justificades i lamenten que no s'hagi buscat una solució abans de prendre aquesta "mesura dràstica". Se l'ha acomiadat per motius objectius amb una indemnització de vint dies per any treballat i estan estudiant si ho porten als tribunals. En els últims tres anys, calculen que la direcció ha acomiadat més de vint persones per diferents motius i que, al seu entendre, es podrien haver evitat buscant per exemple una recol·locació.