Declaració de la renda: Ni els morts s'escapen d'Hisenda

Les persones mortes l'any passat no estan eximides de presentar la Declaració de la Renda, millor dit els seus familiars més directes, o, si no els seus successors, són els que estan obligats a presentar l'IRPF del finat davant l'Agència Tributària. Hisenda endossa el tràmit als hereus legals, i els correspondrà cobrar o pagar segons el resultat. Si el difunt en vida no va obtenir rendes suficients per no fer la Declaració, ni tingui una altra circumstància que l'obligui; els familiars també estaran alliberats d'aquesta responsabilitat.



Impostos que hem de pagar en cas de rebre una herència

Si som hereus i hem rebut la totalitat d'una herència o una part d'ella, haurem d'abonar l'Impost sobre Successions i Donacions abans que hagin transcorregut 6 mesos des de la mort.

Aquest gravamen s'aplica directament sobre els béns heretats i l'import a pagar difereix segons la quantitat total de béns, la legislació estatal i la normativa vigent en cada comunitat autònoma.

Ara bé, a l'hora de fer la Declaració de la Renda no haurem d'incloure dels béns heretats perquè ja han estat gravats per l'Impost sobre Successions i Donacions.

No obstant això, si hem heretat una compte remunerat, un dipòsit bancari, els dividends d'unes accions o qualsevol altre bé que hagi generat interessos i del que ara som titulars, sí que tindrem l'obligació de declarar els guanys que hàgim obtingut a partir d'aquests béns fins a la data davant l'Agència Tributària.

La tributació dels guanys d'una herència

Els guanys derivats dels béns d'una herència estaran gravats per l'IRPF i s'han d'incloure en la renda. El tipus d'IRPF que s'aplicarà sobre cadascun dels guanys variarà en funció del tipus de rendiment i de la seva quantia.

Per exemple, què passa si hem heretat un immoble i aquest ha estat arrendat? Haurem d'incloure els beneficis que hem obtingut gràcies a aquest lloguer en la nostra Declaració de la Renda.

Un altre exemple seria si hem heretat un compte remunerat o una imposició a termini fix. En tots dos casos, els interessos que s'hagin generat durant l'últim exercici fiscal seran considerats rendiment de capital mobiliari i, per aquesta raó, tributaran.