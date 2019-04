Urbinium, model pioner d'assessoria comercial

Tinc aquest import i vull invertir en una botiga nova; tinc una nova visió de negoci que he vist en una altra ciutat; d'aquí uns mesos aquest local em queda disponible. Què puc fer?

Aquests són alguns dels dubtes més freqüents al món del retail o locals comercials als quals no hi ha una resposta fàcil. En un món cada vegada més global i del tot submergit en un nou canvi de paradigma digital, la figura de l'assessor és cada vegada més important. En aquest sentit, el sector immobiliari també necessita noves eines per afrontar amb èxit els reptes tecnològics presents i futurs.

Així ho entenen empreses com Urbinium, que més enllà de presentar-se com una figura tradicional d'Api, van néixer per donar una empenta al món del retail. Expansions, lloguer i venda de locals comercials, gestió del patrimoni, assessorament d'inversió immobiliària... Es tracta d'un servei únic i pioner a la província que va néixer el 2007, fa 12 anys, a la capital gironina amb l'objectiu d'acompanyar i mediar en el procés d'expansió de marques, franquícies i d'emprenedors de la demarcació, des d'una mentalitat adequada als canvis que experimenta el món del retail. Per ara, Urbinium ha format part de la consolidació de l'eix comercial gironí (Girona, Platja d'Aro i Figueres), i a més ja fa un parell d'anys que han desembarcat a Barcelona. La seva influència, però, també arriba al sud de França.

«Vam néixer en un moment complex, però ens hem anat formant per tal d'aportar molt més coneixement al sector», explica Manel Reina Moreno, fundador de l'empresa. Un dels passos fonamentals a l'hora d'estendre un negoci, i que alhora és un dels punts forts d'Urbinium és el coneixement previ de la zona o zones potencials a la qual pot establir-se. Girant la truita, també poden estudiar la millor opció de negoci per cada local comercial. «A partir d'una base de dades, que és un Big Data elaborat per nosaltres, fem un anàlisi de mercat per saber quina necessitat hi ha al carrer o al local en qüestió», concreta. Els resultats els permeten assessorar i guiar al client amb una fiabilitat quasi matemàtica.

I és que després de més de deu anys al sector, l'experiència i el coneixement del que disposen es sosté en anys de recol·lectar experiències viscudes a diversos països del món, que configuren nous models i tendències que Urbinium proposa al client segons els seus objectius concrets. No existeix una pauta genèrica de treball, sinó que cada cas té el màxim nivell de personalització possible, perquè cada zona comercial té unes necessitats diferents. «Davant de la petició del client, nosaltres recol·lectem tota la informació que tenim del nostre big data, i a partir d'aquí podem saber quin tipus de comerç pot anar a cada local, és a dir, podem diversificar», subratlla Reina.



Nous models de negoci

Justament són les noves tecnologies les que permeten a Urbinium oferir un aixopluc sense fisures i de 360 graus a empreses i particulars.

I en aquest paradigma tecnològic, desapareixerà el comerç tradicional? Manel Reina Moreno ho nega rotundament: «És impossible que les botigues desapareixin avui dia, però és cert que no pots obrir una botiga i esperar que vinguin els clients. Has de potenciar les sensacions i l'experiència del client amb el negoci», insisteix el propietari. «No hi ha cap problema a obrir una botiga si s'unifiquen les dues xarxes de clients i s'assoleix un equilibri per arribar a l'omnicanalitat», sosté. «La mateixa experiència que ofereix un botiguer al client també l'ha de traslladar com a expert a través d'un servei d'acompanyament online constant», puntualitza.

Al llarg dels anys Urbinium ha anat consolidant un equip mixt de 10 persones en què la preparació dels més joves es barreja amb el coneixement dels més experimentats. Un dels seus reptes futurs passa, indubtablement, per ampliar i potenciar encara més el seu servei de consultoria, així com ampliar les zones comercials de les ciutats on operen. «De cara als propers anys, volem que hi hagi més carrers comercials consolidats i fer que els nostres clients tinguin més capacitat d'anàlisi i que puguin prendre decisions més encertades», conclou.