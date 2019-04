Mercadona busca personal per als supermercats gironins

Mercadona va publicar la setmana passada 700 ofertes d'ocupació a tot l'Estat. La cadena de supermercats que més ha crescut en els darrers anys segueix amb els seus plans d'expansió. A Girona, busca personal per a set supermercats, la majoria en localitats de la Costa Brava. En total, requereix 59 empleats per als seus supermercats gironins.

El nou conveni col·lectiu del grup ha fixat un sou mínim per al seu personal base de 1.328 euros al mes, amb progressió salarial al quart any fins als 1.797 en catorze pagues. En total, fins 25.158 euros anuals per a ocupacions com els de caixers, reposadors o repartidors dels supermercats.

El gruix de les vacants corresponen a places per a personal de supermercat i blocs logístics. Per a aquestes places la titulació mínima requerida és l'equivalent a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Formació Professional (FP).

Els aspirants a accedir al procés de selecció de personal de Mercadona s'han d'inscriure en l'apartat habilitat per l'empresa en la seva pàgina web per remetre els seus currículums.

A banda banda de Girona, la cadena de supermerats busca personal en altres vint províncies. Aquestes són les ofertes:

Girona: L'Escala (10), la Bisbal d'Epordà (10), Castelló d'Empúries (10), Calonge (10), Cassà de la Selva (5), Santa Coloma de Farners (10 ) i Ripoll (4).

Barcelona: Abrera (52), Mollet del Vallès (5), Barcelona Zona Franca (35), Barcelona (2), Vic (20), Manlleu (4), Tona (2), Granollers (2), Caldes de Montbui ( 1), Sant Sadurní d'Anoia (5), Sant Vicenç dels Horts (3), Sabadell (2), Castelldefels (8), Viladecans (2), l'Hospitalet de Llobregat (1), Berga (5), Montcada i Reixac (3).

Lleida: Vielha (10).

Badajoz: Azuaga (3).

Cáceres: Malpartida de Càceres (3).

Cadis: El Port de Santamaría (5) i Olvera (5).

Castelló: Segorbe (10).

Còrdova: Pont Genil (15).

Granada: Granada (5) i Almuñecar (15).

Guipúscoa: Elgoibar (1) i Belartza (1).

Huelva: Lepe (10).

Osca: Fraga (1).

Illes Balears: Manacor (25), Marratxí (10), Palma de Mallorca (24), Can Picafort-Santa Margalida (20), Sant Llorenç des Cardassar (20), Capdepera (20), Calvià (20), Alcúdia (20 ) i Eivissa (25).

Lleó: Villadangos del Páramo (4).

Madrid: Getafe (115), Madrid centre-nord (1) i Madrid capital (25).

Navarra: Estella (3).

Salamanca: Salamanca (10).

Sevilla: Marchena (10).

València: Paterna (1).

Biscaia: Bilbao (3) i Gernika (2).

Zamora: Benavente (5).

Saragossa: Saragossa (2).

Prop de 600 milions de benefici

El grup de distribució Mercadona va guanyar 593 milions el 2018, el 84% més, un exercici en el qual va crear 1.800 nous llocs de treball i va augmentar les seves vendes un 6%, fins a arribar als 24.305.000 d'euros.

Aquestes dades han estat presentades aquest dimarts pel president de Mercadona, Juan Roig, que ha anunciat que el grup començarà el 12 de juny a vendre per internet a Barcelona i a finals d'any o principis del que ve ho farà també a Madrid.

Proveïdors catalans

Mercadona ha tancat l'exercici 2018 amb un volum de compres a Catalunya que arriba als 3.779 milions d'euros, xifra que reflecteix l'aposta sostinguda pel teixit productiu català i, especialment, pel sector agroalimentari. El suport al teixit productiu de Catalunya s'ha vist reflectit amb un volum de compres a proveïdors catalans o amb seu a Catalunya que assoleix un 4% més que el 2017. Un any més, l'efecte dinamitzador de Mercadona ha tornat a ser una constant gràcies a la relació comercial que manté amb més de 1.800 petites i mitjanes empreses del territori i amb 126 proveïdors, tant interproveïdors com proveïdors especialistes, que la companyia anomena proveïdors Totaler.