El creixement d'instal·lacions fotovoltaiques a Girona es dispara

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ha registrat un increment del 650% dels visats d'instal·lacions fotovoltaiques a les comarques gironines durant l'any 2018. I amb la nova normativa aprovada pel Consell de Ministres la setmana passada, els enginyers preveuen que la xifra «es multipliqui exponencialment».

La xifra de 2018 demostra, segons el Col·legi d'Enginyers, «l'impuls a l'autoconsum que des de l'ICAEN, la Diputació de Girona i altres actors com Som Energia s'està fent per promoure aquesta transició energètica cap a un consum més sostenible i amb què el ciutadà passarà a ser un productor d'energia renovable i aconseguir el 100% d'autosuficiència energètica».

Afegeixen que la tecnologia solar fotovoltaica és madura i permet l'autoproducció del 100% del consum d'una llar catalana mitjana amb la instal·lació de només 10 panells fotovoltaics. Destaquen també que «quan es fa la inversió es coneix el cost de l'energia que produirà durant 25 anys, un cost que és entre 2 i 3 vegades més econòmic que el preu actual de l'energia».



El canvi legislatiu

El Govern va aprovar divendres passat el reial decret que facilita l'autoconsum individual i col·lectiu. El nou text és la mesura estrella del Ministeri de Transició Ecològica. Ha passat per tots els tràmits legals i ha aconseguit el vistiplau de Competència, el Consell d'Estat i la CNMC, que a més va determinar que l'autoconsum generarà beneficis econòmics al conjunt dels consumidors en els àmbits econòmic i ambiental.

L'objectiu no és altre que impulsar l'autoconsum a Espanya desenvolupant els punts que va obrir el reial decret llei 15/2018, però a més aporta interessants novetats sobre les condicions administratives, tècniques i econòmiques que ajudaran a facilitar el seu desenvolupament.

«Necessitàvem un nou marc regulador que permeti avançar cap a un model sostenible en què cada un dels ciutadans pot generar i consumir la seva pròpia energia», assenyala Carlota Pi, cofundadora i presidenta d'Holaluz. «Un model -afegeix- que faciliti als ciutadans passar de consumidors a prosumers -productors + consumidors-, i que permeti fer un salt endavant en el, fins ara, ineficient i poc competitiu mercat energètic espanyol».



Autoconsum compartit

Aquest nou RDL estableix una nova definició d'autoconsum, incloent l'autoconsum compartit com a part essencial de l'activitat. Així doncs, el nou text defineix l'autoconsum com el «consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació pròximes». No és un tema menor, ja que reconeix per primera vegada l'autoconsum compartit tan vàlid com l'individual.

En l'àmbit organitzatiu, es distingeixen dos tipus diferents d'instal·lacions d'autoconsum: instal·lacions sense excedents (no envien energia a la xarxa elèctrica) i instal·lacions amb excedents (que sí ho fan).

En el primer cas, no es limita la potència instal·lada ni cal cap tràmit amb la distribuïdora. Tampoc es cobren peatges per l'autoconsum d'energia o per l'ús de bateries si n'hi ha. En el segon cas, tampoc es limita la potència instal·lada, i queden, a més, exemptes de tràmits amb les distribuïdores les plantes menors de 15 kW.

El registre d'autoconsum és telemàtic i gratuït, i l'energia excedent que s'aboqui a la xarxa, si la instal·lació té menys de 100 kW de potència, es pagarà com a energia «produïda en el mercat» mitjançant un sistema de compensació establert per les elèctriques. D'aquesta manera s'evita que el consumidor hagi de registrar-se com a productor per gestionar aquestes quantitats.

En aquest sentit, els excedents apareixeran a la part d'energia de la factura com «ingrés», encara que sense l'objectiu de poder guanyar diners. Com a màxim es compensarà el consum del mes en curs sense guardar-se romanent per al mes següent. En ambdós casos es permet l'autoconsum compartit i s'obre la porta a un repartiment dinàmic dels excedents.

El nou reial decret també elimina alguns límits i traves administratives. Per exemple, ja no hi haurà obligació de tenir un comptador de generació per a les instal·lacions sense excedents o amb excedents quan el titular de generació ho sigui també de consum, les conegudes com configuracions de mesura.

També s'elimina el limitant per potència contractada, de manera que la instal·lació de potència per autoconsumir és lliure.

Finalment, es confirma la desaparició de qualsevol càrrec per energia autoconsumida, certificant la fi del conegut com a impost al sol, així com els serveis auxiliars, que fins ara obligaven el titular de consum a ser el mateix que el de generació.