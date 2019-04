GVC Gaesco presenta un nou concepte d'inversió a les seves oficines de Girona

Existeixen inversors, particulars i institucionals, molt més interessats en la rendibilitat per dividend que a la generada per l'oscil·lació de les cotitzacions. Per a ells hem dissenyat un nou Fons d'Inversió: GVC Gaesco Dividend Focus, FI

Hi ha persones i institucions que donen a una de les dues fonts de retorn que proporciona la renda variable, la provinent de la rendibilitat per dividend, una importància més gran que a l'altra, la derivada de la revaloració de les cotitzacions.

Hem detectat que molts d'aquests inversors no tenen una estratègia definida. Per exemple, solen diversificar poc les seves carteres, solen centrar-se molt en el percentatge de dividend pagat per una empresa i menysvalorar la possibilitat del seu creixement futur, solen no recuperar degudament les retencions internacionals, no venen certes accions cares de la seva cartera condicionats per la seva plusvàlua fiscal acumulada, no optimitzen les carteres en funció de la divisa, etc.

Acabem de crear un Fons d'Inversió, el GVC Gaesco Dividend Focus, FI, dissenyat per salvar aquestes ineficiències



25 empreses

Focus en l'alta rendibilitat per dividend, en el creixement a futur de l'empresa i el seu descompte fonamental

Pagament trimestral dels dividends percebuts

Recuperació de les retencions internacionals

Apunta't a la jornada del 25 d'abril a les 18.30h per conèixer els detalls i obtenir un bon rendiment dels teus estalvis

Jaume Rey, Gestor del Fons, oferirà aquesta sessió.



GVC Gaesco Girona

Avinguda Alvarez de Castro, 3

17001 Girona



Confirmacions per correu electrònic o telèfon - Montse Hortalà (montse.hortala@gvcgaesco.es / 972 98 14 00)

Aforament limitat!