Torrot entra l'ERO per acomiadar 24 treballadors de la fàbrica de Gas Gas a Salt

El fabricant de motos Torrot-Gas Gas presenta aquest dimecres un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per extingir contractes a 24 treballadors de la fàbrica de Salt (Gironès).

L'ERO afectarà un 20% de la plantilla de la factoria i se centrarà, sobretot, amb els treballadors de la part de motos elèctriques que es comercialitzen sota el segell de Torrot. La direcció, que s'ha reunit amb els representants del comitè aquest matí, justifica l'ERO per motius econòmics i argumenta que ha lluitat fins al final abans de tirar endavant l'expedient.

Per la seva banda, el comitè assegura que s'estudiarà la documentació que els han entregat amb lupa, que lluitaran per reduir acomiadaments i, sobretot, per garantir "el futur" dels qui es quedin.