Gas Gas presenta l'ERO per extingir 24 contractes a la fàbrica de Salt

El fabricant de motos Torrot-Gas Gas va presentar ahir l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per extingir contractes a 24 treballadors de la fàbrica de Salt. L'ERO afectarà un 20% de la plantilla de la factoria i se centrarà, sobretot, en els treballadors de la part de motos elèctriques que es comercialitzen sota el segell de Torrot.

La direcció, que es va reunir amb els representants del comitè, justifica l'ERO per motius econòmics. Per la seva banda, el comitè assegura que s'estudiarà la documentació que els han entregat amb lupa, que lluitaran per reduir acomiadaments i, sobretot, per garantir «el futur» dels qui es quedin.

La direcció de Torrot-Gas Gas va concretar l'afectació de l'ERO que ja va avançar la setmana passada Diari de Girona. I no només això, sinó que també va fer oficial l'expedient, que ja s'havia presentat davant Treball.

L'ERO d'extinció vol rescindir contractes a 24 treballadors de la fàbrica de Salt. Aquí, els 116 empleats se subdivideixen en la part de motos elèctriques (que es venen sota el segell de Torrot) i les d'enduro i trial (que mantenen la marca Gas Gas). La secció més afectada serà la de Torrot (en la qual l'empresa vol fer fora setze treballadors). Els vuit restants formen part de Gas Gas.

Ahir, durant la primera reunió, l'empresa només va comunicar als representants del comitè els números de l'ERO i va justificar els acomiadaments adduint motius econòmics. La direcció també els va entregar tota la memòria justificativa de l'ERO. A més, també es va constituir la taula negociadora i ja s'ha marcat el calendari de reunions entre les parts. La primera tindrà lloc dilluns vinent. I després, n'hi ha convocades dues més d'entrada (per al 26 d'abril i el 2 de maig).

«L'empresa s'ha limitat a dir-nos el que marca la llei», va explicar la secretària general de la FICA-UGT a les comarques gironines, Isabel Martínez. A partir d'ara, i fins dilluns, el comitè s'estudiarà a fons la documentació per veure si l'ERO està justificat. «No serveix que ens ho diguin, hi ha d'haver números al darrere», explica Martínez.

La secretària de la Unió General de Treballadors ja va avançar que, d'entrada, la prioritat serà lluitar per intentar reduir l'afectació i aconseguir bones indemnitzacions per als treballadors que hagin de marxar. Però més enllà d'això, el comitè també reclamarà a la direcció quin és el pla de viabilitat que té per a Torrot i Gas Gas. «La nostra gran preocupació també és garantir el futur d'aquells qui es queden, perquè no volem posar una tireta damunt d'una malaltia», va dir Martínez.