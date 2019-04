El millor febrer empresarial des de 2008

El nombre de noves societats mercantils va pujar un 0,7% el mes de febrer passat respecte al mateix mes de 2018, fins a sumar 1.416 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials es van reduir un 26%, fins a totalitzar-ne 40, segons les dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta així del millor febrer empresarial des de 2008.

Amb l'avanç de febrer, la creació d'empreses torna a taxes interanuals positives després que el nombre de noves societats mercantils a Girona va baixar un 19%, fins a sumar 135 empreses.

Per a la constitució de les 141 empreses creades al febrer es van subscriure més de 5,3 milions d'euros, malgrat registrar un descens del 20% respecte al mateix mes de 2018.

De les 40 empreses que es van dissoldre al febrer d'aquest any, el 92,5% ho van fer voluntàriament, el 2,5% per fusió amb altres societats i el 5% restant per altres causes.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el segon mes de l'any va augmentar un 30% interanual, fins a les 64 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 35 milions d'euros, xifra un 36,9% inferior a la de febrer de 2018.

Per la seva part, el nombre d'empreses constituïdes a Catalunya durant el febrer va ser de 1.651, xifra que representa un increment del 4,8% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de de l'Estadística de Societats Mercantils de l'Institut Nacional d'Estadística.

D'aquesta manera, es va convertir en el segon territori de l'Estat amb un major nombre d'empreses constituïdes, només superat per la Comunitat de Madrid, amb 2.266, i seguit d'Andalusia, amb 1.453; tot i que de les comunitats on més creix anualment. Quant al capital subscrit total, va ser de 422,5 milions d'euros. Pel que fa al nombre de societats dissoltes, va ser de 144, un 27,3% menys que el mateix mes del 2018. Al conjunt de l'Estat, l'augment del nombre d'empreses constituïdes va ser del 7,4%, fins a les 9.386.

D'altra banda, 700 empreses catalanes van ampliar capital durant el febrer, -333,2 milions d'euros en total-, de les quals 33 eren societats anònimes i 667 eren limitades.

A l'Estat, es van constituir 9.386 societats mercantils, un 7,4% més que en el mateix mes del 2018, amb un capital subscrit de 847 milions d'euros, un increment anual del 86,7%. El 19,4% de les societats mercantils correspon al comerç i el 15,6% a la construcció, mentre que en les societats dissoltes, el 22,4% pertany al comerç i el 17,6% a la construcció.



Creix el sector immobiliari

L'activitat amb major capital subscrit de societats mercantils creades va ser del sector immobiliari, financer i d'assegurances, amb 558,64 milions d'euros, Per la seva part, el sector d'activitats administratives i serveis auxiliars va presentar un capital menor, amb 4,51 milions d'euros.

Per a la constitució de les 9.386 empreses creades al febrer es van subscriure més de 847,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 86,7% respecte al mateix mes de 2018, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 90.318 euros, va pujar un 73,8% en taxa interanual.

De les 2.311 empreses que es van dissoldre al febrer d'aquest any, el 82,5% ho van fer voluntàriament, el 6,9% per fusió amb altres societats i el 10,6% restant per altres causes.

Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el segon mes de l'any va augmentar un 6,2% interanual, fins a les 3.192 empreses.

El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 2.247 milions d'euros, xifra un 27,6% inferior a la de febrer de 2018, mentre que el capital mitjà va ser de 704.203 euros, un 31,8% menys.