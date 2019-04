La Setmana Santa començarà amb el combustible més car

El preu de la gasolina ha prosseguit la seva escalada i ha superat la cota dels 1,30 euros per primera vegada des de mitjans del passat mes de novembre i, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, quan es preveuen 15,5 milions de desplaçaments per carretera a tot l'Estat. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina ha encadenat aquesta setmana la seva tretzena pujada consecutiva, després de repuntar un 1,23%, per situar en els 1,307 euros, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Per la seva banda, el litre de gasoil ha tornat a reprendre les pujades, després de tallar fa dues setmanes la tendència alcista que venia registrant des de començaments de gener, i ha pujat un 0,32%, amb un preu de 1,232 euros el litre.

Tots dos carburants van iniciar a principis d'any una tendència alcista amb la qual trencaven una espiral a la baixa que havia portat a un abaratiment del 13% en el cas de la gasolina, i de més del 12% per al gasoil, des dels màxims que van arribar a l'octubre.

Des del passat 1 de gener va entrar en vigor l'anomenat «tipus especial» únic, la nova fiscalitat que grava el consum d'hidrocarburs i que va ser regulada per l'anterior Govern del PP en els PGE de 2018, el que ha provocat una pujada dels preus de venda al públic de la gasolina i el gasoil de 10 i 22 cèntims per litre, respectivament, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).



Omplir el dipòsit, més car

Amb els actuals preus, omplir un dipòsit mitjà de gasolina de 55 litres costa 71,89 euros, uns 7 euros més que a principis d'any, mentre que en el cas del gasoil ascendeix a 67,76 euros, uns 5,6 euros més que a l'inici de 2019.

La pujada en els preus dels carburants des de principis d'any ve també acompanyada d'un increment en els preus de la cotització del petroli.

El barril de cru Brent, de referència a Europa, cotitzava ahir per sobre dels 71 dòlars, gairebé dos dòlars més que fa una setmana, mentre que el Texas americà s'intercanviava per una mica més de 64 dòlars, també dos dòlars més que fa set dies.

La gasolina és més barata a Espanya que a la mitjana de la UE i la zona euro, on el preu mitjà de venda al públic de litre de combustible Euro-Súper 95 se situa en 1,433 euros i 1,474 euros, respectivament, mentre que el litre de gasoil costa de mitjana 1,351 euros a la UE i 1,345 euros a l'eurozona.

El menor nivell de preus finals pel que fa als països de l'entorn es deu al fet que Espanya, tot i les pujades de l'IVA, als majors impostos i als gravàmens al biodièsel, segueix comptant amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.