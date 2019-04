L'augment de l'habitatge i els carburants situa l'IPC en l'1,3% al març a Girona

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a la demarcació de Girona es va situar en l'1,3%, una dècima menys que la mitjana catalana, segons les dades publicades de l'Institut Nacional d'Estadística. En relació al mes anterior, els preus van augmentar tres dècimes. En termes anuals, l'augment de preus va estar impulsat per l'increment en l'habitatge (+3%) i el transport (+2,5), que contrasta amb el descens en l'oci i la cultura (-1,8%). En comparació amb el mes anterior, destaca l'augment del 2,9% del vestit i el calçat i el transport (+1,1%), mentre que va caure quatre dècimes en habitatge i tres en les comunicacions.

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya es va situar en l'1,4% al març, tres dècimes més que la xifra interanual del febrer.

D'aquesta manera, puja per segon mes consecutiu després que el mes passat se situés en l'1,1% i trenqués tres mesos consecutius de descensos. Pel que fa la variació mensual, els preus al març van pujar quatre dècimes.

En relació a fa un any, els increments més destacats s'han produït en els carburants i combustibles (5,2%), els productes energètics (4,8%), l'electricitat i el gas (+3,7%), les begudes alcohòliques (+3,5%), l'habitatge (+2,3%) i el transport (+2,5%). Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació de l'IPC es va situar en l'1,3%, dues dècimes més que el mes anterior.

En canvi, en relació a fa un any, va caure el preu dels articles tèxtils i de la llar (-2,8%), dels serveis hospitalaris (-1,8%), els serveis de transport (-1,8%) i els paquets turístics (-6,9%), entre els més destacats.

Pel que fa en relació al mes passat, el preu del vestit i calçat va pujar un 4,1%; els carburants i combustibles ho van fer en un 1,6%, els serveis d'allotjament en un 4,2% i el transport en un 1,1%, entre d'altres, com els paquets turístics (+1,6%). Per contra, van caure els preus dels aliments i begudes no alcohòliques, en quatre dècimes, i el de les comunicacions, en dues dècimes.

Quant a la cistella de la compra, sobresurt l'augment dels preus de les llegums i hortalisses fresques (+6,5%), de les patates i els seus preparats (+6,3%), del pa (+2,5%), de la carn d'oví (+1,9%), del marisc (+2,4%) i dels productes làctics (+2,1%). Per contra, van caure els olis i greixos (-11,4%) i del cafè, cacau i infusions (-1,2%).



L'Estat creix dues dècimes

Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC al març es va situar en l'1,3%, dues dècimes més que el mes anterior, per l'increment del transport, l'habitatge i els aliments i les begudes no alcohòliques.

El transport va augmentar en un 3%, més d'un punt per sobre del mes anterior per l'augment dels preus dels carburants i lubricants, que en el mateix mes de l'any passat van caure; en l'habitatge, amb una variació anual superior a un punt –fins al 2,1%– pel major descens de l'electricitat el març del 2018 respecte aquest passat. Pel que fa els productes amb major influència negativa van ser els aliments i les begudes no alcohòliques, que van caure cinc dècimes, fins el 0,9%. Destaca en aquesta evolució el descens dels preus de les fruites davant l'augment de l'any passat, i el de les llegums i hortalisses, que va ser major el mes passat que el març del 2018. Per territoris, la taxa anual va augmentar en tots els territoris al març respecte el febrer. Els majors increments es van produir a les Illes Balears, Castella-la Manxa i Galícia, amb quatre dècimes més.