La DO Empordà ven 820.000 litres i apuja la quota de mercat a l'1,59%

La quota de mercat en volum dels vins tranquils amb denominació d'origen (DO) catalana a Catalunya s'ha incrementat en 2,7 punts percentuals, passant del 36,04% el 2017 al 38,74% el 2018, segons les dades de l'informe Nielsen que va presentar ahir l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Aquesta xifra evidencia que gairebé 4 de cada 10 ampolles de vi que es consumeixen a Catalunya són de denominació d'origen catalanes, una tendència afavorida per l'augment del consum en hostaleria respecte els anys de la crisi econòmica i per l'expansió de DO com la Terra Alta, segona denominació després del Penedès.

El mercat de vi general a Catalunya va experimentar una davallada pel que fa al volum de litres, que cau un 2,68%, xifra que es compensa amb l'augment en el valor de les ampolles, que augmenta el 5,44%. La DO Empordà recupera vendes i se situa ja amb més de 820.000 litres i amb una quota de l'1,59% de les vendes de vins amb denominació.

La davallada general del mercat del vi no s'ha notat en les vendes de vins de DO catalanes, malgrat es confirma que l'augment respecte el 2017 és major quan es tracta de valor de les ampolles (+6,70%) que de volum de litres (+1,39%). «Els consumidors catalans estan consumint més vi de les DO catalanes i, a més, el valoren més a l'hora d'adquirir-lo tant en alimentació com en hostaleria», va assegurar el director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Salvador Puig.

Pel que fa al canal d'alimentació, és a dir, el consum de compres, per exemple, en supermercats, s'incrementa més de tres punts el 2018, amb una quota de mercat del 38,67%. En volum, representa 11,78 milions de litres de vi, un 13% superior que el 2016.

D'altra banda, el canal hostaleria és el que ha notat una pujada més pronunciada respecte els anys de la crisi econòmica, i manté una quota del 38,85%, més d'un punt per sobre que la de l'any anterior (37,42%).

Malgrat que les dades dels dos canals són similars, Puig constata una recuperació més important en hostaleria que en alimentació. «Anem deixant enrere, poc a poc, la crisi econòmica que va castigar sobretot el canal d'hostaleria», va apuntar el director.

Com a tendència la darrera dècada, Puig va destacar la progressió positiva experimentada especialment des del 2016, en què s'ha incrementat més de 5 punts la quota de mercat de les DO catalanes al país. Des del 2010, l'augment ha estat de 10 punts, amb una davallada només entre els anys 2014 i 2015.



Una tendència a l'alça

El consum de vi català amb DO manté la seva tendència a l'alça pel que fa a la quota de mercat al conjunt de l'Estat, amb un decreixement molt lleuger respecte l'any anterior en volum (-0,19%) i un augment destacat pel que fa al valor (+7,49%). «El valor també augmenta, com esta succeint a Catalunya; per tant, els nostres vins, també veiem que s'aconsegueixen valoritzar millor a tot l'Estat», va assenyalar Puig.

La primera denominació catalana és la DO Catalunya, amb el 16,32% del mercat, seguida per la DO Penedès, amb el 6,87%, i la DO Terra Alta, amb el 5,18%. «Les DO van expressant-se, i de tant en tant donen sorpreses positives», va dir Puig sobre l'expansió els últims tres anys de la DO Terra Alta. El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món i una comunicació efectiva de la seva varietat estrella, la garnatxa blanca, va potenciar el creixement de la denominació. Més del 90% del raïm que es cull a Catalunya es converteix en vi emparat per una DO de Catalunya.