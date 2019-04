Biospirit de Celrà entra en liquidació i l'administrador concursal busca inversors

L'empresa Biospirit de Celrà, que es dedica a importar i distribuir productes ecològics, ha entrat en liquidació. El Jutjat Mercantil ja ha nomenat l'administrador concursal que, a partir d'ara, intentarà buscar inversors interessats en comprar la firma per intentar reflotar-la. Biospirit s'ha vist obligada a presentar concurs de creditors després de no poder remuntar un deute que ascendeix a 5,8 milions d'euros (MEUR).

De moment, i en espera de veure quin és el seu futur, tota la plantilla –formada per 34 treballadors- continua a casa. En el moment en què la direcció els va donar el permís, ja arrossegaven tres nòmines sense cobrar. La situació financera de Biospirit era tan delicada que, fins i tot, s'enfrontava a haver d'abandonar la nau (ja que acumulava mesos d'impagament del lloguer). Un llançament que, de moment, s'ha frenat.

Allò que s'anunciava ara ja és un fet. Biospirit de Celrà ha entrat formalment en liquidació i, de fet, el Jutjat Mercantil ja ha nomenat l'administrador concursal que, a partir d'ara, intentarà evitar que l'empresa desaparegui.

La situació a la fàbrica havia empitjorat en els darrers mesos. L'empresa ja devia tres nòmines a la plantilla, l'activitat estava del tot aturada i pràcticament no quedava estoc al magatzem. A més, just abans de presentar concurs de creditors, la direcció de Biospirit va optar per donar una dispensa d'un mes als 34 treballadors i enviar-los a casa.

Ara, el Jutjat Mercantil ja ha declarat formalment Biospirit en liquidació. En paral·lel, també ha designat el bufet Magín & Bosch Advocats com a administradors concursals. L'empresa arrossega un deute de 5,8 MEUR i té uns actius de 3 MEUR, dins els quals no s'hi inclou la nau que ocupa al polígon de Celrà (perquè és de lloguer).

De fet, l'empresa ja devia diverses mensualitats i damunt seu ja hi ha una ordre judicial per obligar-la a abandonar les instal·lacions. Un llançament que s'havia d'executar avui mateix, però que l'administrador concursal ha aconseguit suspendre mentre intenta trobar una sortida.



La prioritat, trobar un comprador

L'advocat Toni Magín, que porta l'administració concursal, explica que ara per ara l'objectiu passa per intentar trobar un inversor o una altra empresa que estigui interessada en adquirir Biospirit i reflotar-la. "Volem mantenir l'activitat i, sobretot, salvar el màxim número de llocs de treball possibles", concreta Magín.

L'administrador concursal també explica que, en cas que això no fos possible, aleshores caldria tirar endavant un ERO per extingir els contractes. I que la plantilla, segurament, hauria de cobrar les indemnitzacions a través del Fons de Garantia Salarial (Fogasa).



Dels beneficis al deute

La situació de Biospirit va fer un tomb ara fa dos anys, quan va morir la fundadora de l'empresa i dues de les seves filles van assumir la direcció. A partir d'aquí, fonts sindicals expliquen que un seguit de decisions desafortunades han provocat que s'hagi entrat en números vermells.

Segons concreten, l'empresa havia arribat a facturar quasi 15 MEUR, distribuïa més de 2.500 productes d'unes 200 marques –a més de la seva pròpia- i tenia uns 50 treballadors. Però les despeses de lloguer derivades d'un trasllat a una nau més gran, un canvi informàtic i la progressiva pèrdua de clients han deixat Biospirit en una situació compromesa.

L'empresa, sobretot, s'ha centrat a importar i distribuir tota mena de productes ecològics (no només d'alimentació, sinó també d'altres sectors com la neteja). Bàsicament, provenen de diferents punts d'Europa (sobretot, del nord) i també del Japó.

Biospirit es fa fundar el 1993 a Moià. Inicialment, va néixer com a Luz de Vida. Quatre anys més tard va traslladar-se a Sant Gregori i el 2008 va establir la seu a Celrà. Primer, a una nau d'uns 6.000 metres quadrats i després, va traslladar-se a la que ocupava actualment.