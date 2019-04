El jutge envia a presó el fals 'broker' gironí acusat d'una estafa milionària

El jutge ha decretat avui presó provisional sense fiança per a Iban Juvanteny, veí de Girona de 33 anys, que es feia passar per broker d'una entitat bancària anglesa per aconseguir recaptar diners en almenys un centenar d'inversors. L'investigat va admetre els fets davant el fiscal el passat 11 d'abril i avui ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.

Tot i que l'advocat de Juvanteny va demanar que se'l deixés en llibertat perquè havia admès els fets i per motius familiars (té dona i filles), el jutge ha acabat optant per la presó sense fiança. Entén que que podria evadir la justicia després de recordar el seu pas per Alemanya, quan va marxar de Girona el passat 29 de març, i també que el mateix acusat va assegurar que tenia negocis a Bahrain.

La unitat de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra és l'encarregada de portar a terme la investigació, que encara no es dona per tancada. Ja hi ha un col·lectiu d'almenys 150 persones organitzades i informades que han posat els fets en coneixement de diversos advocats i es preveu que aquesta setmana es conegui quina instància judicial és la competent per seguir la investigació. El cas podria acabar a l'Audiència Nacional.

Iban J. G. residia a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. Es va traslladar a la ciutat de Leeds per estudiar un màster de finances. Des d'allà, l'ara investigat hauria articulat de mica en mica una trama que li permetia recaptar diners entre coneguts i familiars i que posteriorment també li va servir per ampliar-la a altres contactes que volien fer inversions personals. Després d'uns anys residint a Leeds, des d'on operava, el desembre passat va tornar a Girona. Segons algunes fonts, ja estava encerclat per la policia anglesa.



Un dels sistemes, segons fonts dels afectats, consistia en inversions superiors als 25.000 euros. Explicava que podia aconseguir altes rendibilitats anuals amb entrades i sortides diàries a la Borsa. El segon sistema suposaria quantitats més elevades per a inversors importants als quals demanaria més de 150.000 euros i els redactava un contracte amb el logo de Barclays, l'entitat bancària d'Anglaterra per la qual suposadament treballava. L'escrit els assegurava un 8% de benefici anual garantit per aquest banc, que ha desmentit que tingui cap vincle amb el fals broker gironí.

En la seva presumpta piràmide hauria atrapat petits i grans inversors de Girona però també de Segòvia, Barcelona i Madrid. També d'Anglaterra i Alemanya.