Les gasolineres més barates de Girona

El preu de la gasolina i del gasoil ha continuat escalant i ha repuntat gairebé un 1,7%, per tocar en plena Setmana Santa nous màxims anuals, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina se situa en els 1,329 euros de mitjana a Espanya, un nivell que no es veia des de principis de novembre. Per la seva banda, el litre de gasoil, té un preu mitjà d'1,242 euros.

A les comarques gironines, és possible trobar carburants entre un 10% i un 15% més econòmics que la mitjana espanyola. Aquestes són les deu estacions de servei més barates a l'hora de repostar a la província, segons els preus que elles mateixes han comunicat l'última setmana al govern.

Estacions de servei amb la Gasolina 95 més econòmica

Estacions de servei amb el Gasoil A més econòmic