Els millors iogurts de marca blanca del supermercat

Els iogurts són uns dels postres lactis més consumits. Aporten proteïnes, calci i bacteris que ajuden al nostre organisme. Però no tots els iogurts són iguals, i els nutricionistes també alerten que alguns contenen un excés de sucre que pot arribar a ser perjudicial. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha publicat el seu rànquing, en el qual té en compte criteris nutricionals, sabor i relació qualitat preu.

1. Iogurt desnatat amb maduixes d'Eroski

Obté la màxima nota en Higiene i Degustació, conté fins a un 7,5% de maduixes, i surt a 1,78 euros el quilo.

2. Milbona Línia de LIDL

Obté una elevada nota per l'aportació de calci i proteïna, tot i que també té molt sucre. Té força quantitat de fruita i un preu molt baix (1,55 € el quilo)

3. Hacendado Linnea V de Mercadona

Es ven en un pac de sis envasos, a un preu més elevat que els dos primers clàssificats (a 1,8 euros el quilo). Molt similar a l'anterior iogurt en aportacions de proteïnes, sucre i calci

4. Iogurt desnatat amb trossos de maduixa d'El Corte Inglés.

Es ven en un paquet de vuit envasos a 1,91 € el quilo, amb una aportació de proteïna lleugerament inferior als iogurts que copen el podi del rànquing.

5. Hacendado Bifidus desnatat amb fruites del bosc de Mercadona

La nota de degustació és inferior als anteriors productes. Es ven a 1,92 € el quilo amb una barreja de fruites (maduixa, mora, nabiu i gerds) que supera el 8,4%

6. Iogurt desnatat amb maduixes de DIA.

Són alts en sucre i greix però no tant en proteïnes i calci. Vénen en pack de vuit envasos de 125 g a 1,75 € el quilo i una varietat de poma, préssec, pinya i maduixa, que suposen un 9,8% del producte.

7. Auchan desnatat amb maduixes d'Alcampo.

Té un elevat contingut en fruita, però el nivell de proteïnes i calci no és tan alt com el dels seus rivals. Es ven a 1,68 euros per quilo.