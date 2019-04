Alerten d'una estafa vinculada a un fals paquet de Correus

La Policia Nacional alerta d'una nova estafa detectada a través del correu electrònic. Concretament d'una estafa relacionada amb un fals paquet que t'arriba a través de l'empresa Correus.



Es tracta d'un missatge que t'arriba a l'adreça de correu electrònic simulant ser enviat per Correos. En ell, et diuen que t'ha arribat un paquet i que, si vols que no el retornin de tornada al remitent has d'enviar un SMS amb un codi. La Policia alerta que, en si ho fas, probablement et subscriguis a algun servei de missatgeria 'premium'.





Si no esperas ningún paquete de Correos y recibes este mensaje ¡Desconfía! Elimínalo y no sigas sus instrucciones sin asegurarte de que se trata del remitente que dice ser.#evitadisgustos pic.twitter.com/HrPVVqgNNA — Policía Nacional (@policia) 19 de abril de 2019

Es tracta d'una, en aquest cas, de l'empresa de missatgeria. El missatge arriba signat per la Societat Estatal de Correus i Telègrafs i té el seu logotip.