Altes ocupacions a la costa i a la muntanya tot i el mal temps

Les zones de costa i muntanya han assolit ocupacions d'entre el 70% i el 90% per Setmana Santa tot i el mal temps arreu de Catalunya. Les nevades dels últims dies han permès als esquiadors fer les darreres baixades de la temporada a la majoria d'estacions, tot i que d'altres com Masella allargaran fins l'1 de maig. A la costa, els visitants han mantingut els plans i excepte alguns casos al Maresme i al Garraf, on Divendres Sant i dissabte es va assolir pràcticament la plena ocupació, no hi ha hagut anul·lacions d'última hora. En canvi, tot i que a la demarcació de Tarragona encara no es disposen de dades oficials, les sensacions no són bones. En aquest sentit, no s'han produït anul·lacions però les habituals reserves d'última hora no s'han produït.

A les comarques de Girona, la portaveu de la federació d'Hostaleria, Marina Figueres, ha explicat en declaracions a l'ACN que les previsions s'han complert entre el 70% i el 80% a les zones costaneres, com per exemple a la Costa Brava centre. Pel que fa a les zones interiors, al Ripollès i a la Garrotxa, l'ocupació s'ha situat entre el 70% i el 75%; a Girona ciutat del 80%, i a la Cerdanya s'ha situat en el 50% per l'efecte que ha tingut que la Setmana Santa caigués tan tard en el calendari.

Segons Figueres, el mal temps no ha afectat negativament l'ocupació turística a la costa perquè les reserves ja estaven fetes amb antelació i no eren d'última hora. A la muntanya, les estacions han pogut obrir les estacions gràcies a les nevades dels últims dies, tot i que algunes amb l'horari escurçat respecte a l'hivern. És el cas de Vallter2000, que aquests dies ha obert les portes abans al matí per aprofitar el bon estat de la neu a primera hora del matí i ha tancat cap al migdia.

El seu director, Enric Serra, ha comentat que els millors dies van ser dijous i divendres, mentre que dissabte i diumenge va ser més "fluix" per la boira i la neu. Tot i així, el director de l'estació ha assegurat que estan "contents" per haver pogut allargar la temporada fins a aquest Dilluns de Pasqua perquè normalment "a partir del 10 d'abril costa més".

En canvi, a Masella, la temporada s'allargarà fins a l'1 de maig, de manera que l'estació haurà estat oberta durant sis mesos i un dia. La directora comercial de l'estació, Maite Martí, ha fet un "balanç positiu" dels dies de Setmana Santa i ha indicat que amb les nevades d'aquest cap de setmana s'han acumulat fins a 30 centímetres de neu nova. A més, ha afirmat que tot i haver entrat en competència amb el turisme interior i de costa per les dates de la Setmana Santa d'aquest any han notat com visitants que inicialment potser tenien pensat anar a la costa finalment han optat per pujar a muntanya.