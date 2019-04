La vaga de vigilants provoca aglomeracions a l'aeroport de Barajas

La vaga de vigilants a l'aeroport madrileny de Barajas va provocar «aglomeracions intermitents» a la terminal, va informar el sindicat convocant, mentre que Iberia va demanar als viatgers que anessin amb temps a gestionar els seus vols. Per la seva banda, l'ens públic gestor Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) va informar que «no hi ha hagut incidències destacables» i que el trànsit va ser el «normal» en l'operació tornada de Setmana Santa. AENA va advertir que «a causa de la vaga convocada per treballadors de l'empresa Ilunion els temps de pas en els controls de seguretat es podien veure afectats».

El portaveu del sindicat Autònom de Treballadors d'Empreses de Seguretat de Madrid (Ates), Jordi Montejo, va explicar que entre les cinc i dos quarts de nou del matí hi va haver «bastant moviment», amb cues de viatgers d'entre 40 i 45 minuts. Segons va assenyalar aquest portaveu, després hi va haver un període de més tranquil·litat, però a partir de dos quarts de deu van començar a omplir-se les terminals, i preveia que al llarg de la jornada hi hagués «pics» de saturació en les sortides amb una previsió estimada en 5.000 passatgers seguits cada hora. La previsió és que la vaga indefinida s'allargui.