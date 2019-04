L'exdirector del Banc d'Espanya nega pressionar inspectors per Bankia

L'exdirector del departament d'inspecció IV del Banc d'Espanya Pedro González sosté que l'exinspector José Antonio Casaus mai li va traslladar que se l'hagués forçat a afegir a posteriori un paràgraf en l'informe de seguiment del grup BFA de 31 de març de 2011 indicant que les provisions de l'entitat per als pròxims dos anys eren suficients, i va assegurar que mai ha via pertorbat el treball d'un inspector o d'un cap de l'organisme supervisor. Així ho va defensar durant el judici per la sortida a borsa de Bankia al juliol de 2011 que se celebra a l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares, on va ser interrogat com a testimoni ahir.

L'exinspector Casaus va relatar aquest mateix mes en el judici que es va afegir un paràgraf a posteriori en l'informe amb dades a 31 de març de 2011, que assegurava que l'entitat comptava amb provisions suficients per als pròxims dos anys, en contra del que realment pensava, i que ho va fer «per falta de coratge», encara que després va matisar que va ser per «deixadesa» i que sempre es va considerar «independent». Segons l'inspector Casaus, aquest paràgraf s'hauria afegit després que González demanés a ell i al seu equip que especifiquessin si els sanejaments registrats en la integració de les caixes eren suficients i que desglossessin els ajustos de la integració.