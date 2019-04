CaixaBank valorarà un augment de les indemnitzacions de l'ERO

La direcció de CaixaBank ha accedit a valorar un increment de les compensacions en les sortides per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que escometrà en el marc del seu nou Pla Estratègic 2019-2021, segons han informat els sindicats. Durant la cinquena reunió formal de la taula negociadora de l'ERO, la Plataforma Unió Sindical va ressaltar que les mesures d'extinció eren "extremadament insuficients", per la qual cosa "difícilment" es produirien adhesions voluntàries si no es modificaven a l'alça.

En concret, va exigir apujar les indemnitzacions i que les mobilitats es fitin de manera objectiva, amb compensacions i garanties suficients. A més, va indicar que la mobilitat ha de ser generada únicament per les extincions, i no per la reclassificació o integració de les oficines. Davant d'aquestes peticions, la direcció ha traslladat la seva disposició a valorar la petició de la plataforma per elevar les indemnitzacions en les sortides i ha recordat que retirarà les extincions forçoses si s'arriba a un acord en la resta de mesures.

Així, els sindicats han comunicat que la direcció "ha passat d'entendre la mobilitat com una mesura d'àmbit general en si mateixa a una mesura puntual i està disposada a negociar garanties". La direcció de CaixaBank també ha demanat a la representació dels treballadors del banc que faci una proposta general a totes les mesures presentades per l'entitat. Aquest document serà lliurat en la reunió que se celebrarà aquest dijous.

L'ERO s'emmarca en el nou Pla Estratègic 2019-2021 de Caixabank, que preveu escometre una reducció del 18% de la xarxa d'oficines que, com a conseqüència, afectarà 2.157 persones. Fins ara, la proposta d'indemnització per a les extincions consisteix en 40 dies per any treballat amb un mínim de 18 mensualitats i un màxim de 24 per als treballadors menors de 53 anys.

Així mateix, els treballadors que superin aquesta edat poden acollir-se a una extinció de contracte amb una indemnització del salari regulador del 50% fins als 60 anys per als nascuts el 1964, del 51% fins als 61 anys per als nascuts el 1963, del 53% fins als 62 anys per als nascuts el 1962 i del 53% fins als 63 anys per als nascuts abans.