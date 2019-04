Seat posa en marxa una prova pilot de «car sharing» a Madrid

La companyia Seat ha posat en marxa una prova pilot de car sharing a Madrid, que estarà disponible per a clients i al públic en general amb un cost de 2 euros per hora, incloent-hi el combustible i l'assegurança, més un preu variable per a quilòmetre. Els vehicles estan disponibles al concessionari Castellana Motor mitjançant la tecnologia Respiro, una plataforma que la marca va adquirir el 2018 i que gestiona XMBA. La prova pilot s'allargarà sis mesos i si els resultats són satisfactoris s'estendria a altres ciutats com per exemple Barcelona. El servei seria ofert pels concessionaris. Seat utilitza els models Ibiza TGI, l'híbrid de gas natural. En ser un model ECO, els usuaris podran accedir lliurement a la zona de baixes emissions de Madrid Central.