Cafès Cornellà llança noves càpsules de Nespresso d'alumini 100% reciclable

La nova gamma compta amb quatre varietats de càpsules – dues d'ecològiques-, i es poden adquirir des de la seva nova botiga online i en cadenes de supermercats Cafès Cornellà, empresa centenària de productes i sistemes vinculats al cafè, llança una nova gamma de càpsules Nespresso.

El llançament d'aquest nou producte es troba en el marc de Decoding Coffee, que aposta per la qualitat del cafè, les noves càpsules destaquen per l'accessibilitat del producte a l'ús domèstic, la qualitat del producte, la sostenibilitat, el reciclatge, i l'aspecte ecològic, aquest últim, en dues de les seves quatre varietats.

Destinada per a l'ús domèstic, les noves càpsules són totalment compatibles amb les màquines Nespresso, envasades en atmosfera protectora, a partir de la qualitat única del producte de Cafès Cornellà. Compta amb 4 varietats: la primera, de color daurat, rep el nom de Lungo Intenso. És la més intensa, amb notes de fusta, cos dens i és ideal per prendre amb llet.

Diferenciat pel color rosa, l'Organic Espresso, 100% aràbica i amb una intensitat de 9, compta amb el segell ecològic. Amb aromes cítriques i florals i un gust equilibrat, és una de les varietats més atractives.

La gamma compta també amb una segona referència ecològica, l'Organic Decaffeinated, 100% aràbica i amb notes a cereals i xocolata. El procés de descafeïnat és amb aigua, sense l'ús de dissolvents químics, pel que a nivell sensorial no és possible diferenciar-lo d'un cafè natural.

Amb una intensitat de 8, per últim, s'ha creat el Ristretto. És un cafè suau, amb notes especiades i afruitades, ideal per prendre sol

Totes les càpsules estan fetes amb alumini per dues raons principals. En primer lloc, l'alumini està creat a partir de la bauxita, un element natural que es pot reciclar infinitament sense perdre qualitats. Per altra banda, l'alumini actua com una atmosfera protectora beneficiant la qualitat del producte.

L'alumini és l'únic material que permet actuar com a barrera protectora, garantint així l'òptima conservació del cafè, amb totes les seves propietats d'aroma i sabor. El disseny de la càpsula permet emulsionar i extreure els principis aromàtics del cafè per obtenir el resultat d'una tassa de cafè consistent des de casa.

L'aposta per un producte d'ús domèstic respon a l'enorme facilitat que té la societat d'elaborar la seva pròpia tassa de cafè a casa, la majoria, amb les màquines Nespresso. Ràpides i senzilles d'utilitzar, el consumidor aconsegueix un gran ventall de tipus de càpsules amb infinites varietats de cafè.

En aquest sentit, Pere Cornellà, president executiu de Cafès Cornellà explica que «el mercat de les càpsules creix constantment, superant el del cafè molt i el cafè soluble. Per aquest motiu hem volgut escoltar la demanda i també crear un canal directe amb el consumidor, perquè pugui tenir el nostre producte a casa». La nova gamma de càpsules Nespresso de Cafès Cornellà ja es troba disponible a partir d'aquest mes i es comercialitza a les principals cadenes de supermercats. També es pot adquirir el producte a partir de la pàgina web corporativa de la companyia, a la nova botiga online.

Cafès Cornellà, 100 anys d'història Fundada l'any 1920, Cafès Cornellà és una empresa familiar amb quasi un segle de dedicació a la torrefacció i la comercialització de productes i sistemes vinculats al cafè. Amb seu a Fornells de la Selva, Cafès Cornellà serveix anualment 100 milions de tasses arreu del món.