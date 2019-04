Girona registra un primer trimestre de rècord en la creació de llocs de treball

El primer trimestre de 2018 ha deixat una xifra rècord en la creació de llocs de treball, malgrat que l'augment de persones que s'incorporen a la recerca de feina ha fet que l'atur només hagi baixat en 100 persones en el darrer any. Respecte del 2018, els tres primers mesos de l'any es van crear 17.300 ocupacions més que signifiquen la xifra més elevada de tota la sèrie registrada per l'INE que arrenca el 2008. Malgrat això, el primer trimestre va deixar el nombre de persones sense feina a Girona en 51.900 persones, només 100 ­menys que el mateix trimestre de l'any anterior, el 0,19% ­menys. La població activa -la gent que busca feina però està aturada i els que tenen treball- sumen 17.200 persones més i arriben fins els 387.500 persones, una xifra que no s'assolia des del primer trimestre de 2012.

Les comarques gironines van tancar el 2018 amb una taxa d'atur del 10,8%, el nivell més baix de les quatre demarcacions catalanes, i per sota de la mitjana de Catalunya, que va ser de l'11,75%. En el trimestre que es va donar a conèixer ahir la taxa d'atur es va incrementar i ha arribat al 13,39%. Pel que fa a la xifra d'ocupats, es va situar en 335.600 persones, el que representa una taxa d'ocupació del 62,4%. Aquesta mateixa taxa a la demarcació de Girona el passat desembre era del 62,19%, per la qual cosa malgrat augmentar l'atur també puja la taxa de gent que voldria tenir feina.

Els 335.600 ocupats de Girona és la tercera xifra més alta que s'ha registrat a la demarcació en qualsevol primer trimestre des de l'any 2002, només superada pels primers trimestres de 2007 i 2008, quan s'arribaven a xifres rècords.

L'atur baixa a Catalunya

L'atur va baixar en 4.800 persones a Catalunya i la taxa de desocupats es va situar en l'11,64% durant el primer trimestre d'aquest any, segons les dades l'Enquesta de Població Activa publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, Catalunya va tancar els tres primers mesos del 2019 amb 446.600 persones sense feina, xifra que representa un descens de l'1,06% respecte del trimestre anterior i un 2,64% ­menys que el mateix període del 2018. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats es va situar en les 3.354.200 persones i la taxa va quedar fixada en un 14,70%.

En termes absoluts, va suposar un increment de 49.900 aturats respecte del quart trimestre de ­l'any passat, un 1,51% més, mentre que respecte dels mateixos tres mesos de l'any passat va caure un 11,64% (-441.900).

A Catalunya hi ha 223.500 homes aturats, el que situa la taxa d'atur masculina en un 11,12%. Pel que fa a les dones, hi ha 223.100 catalanes a les llistes de l'atur, una taxa del 12,21%. Les dinàmiques varien, però, segons franges d'edat.

Les dones més joves registren un menor atur que els seus companys nois. Mentre que l'atur entre els nois menors de 25 anys és del 30,96%, entre les noies és del 29,82%, xifra que s'eixampla més entre els 20-24 anys, quan l'atur pels nois és del 27,18%, mentre que per les noies és del 25,07%.

Entre els 25 i els 54 anys hi ha més atur entre les dones (10,52%) que entre els homes (9,11%), creixent més a partir dels 55, quan l'atur és d'un 11,44% entre les dones i d'un 10,97% entre els homes.

Pel que fa al nombre d'ocupats a Catalunya, es va mantenir pràcticament i només va caure en 2.000 persones respecte del trimestre anterior, fins als 3,391 milions. De fet, percentualment la variació és del 0,0%. En canvi, en comparació amb els primers tres mesos del 2018, l'ocupació va créixer en 87.700 persones, un 2,66% més.

D'altra banda, al conjunt de l'Estat, l'ocupació va caure en 93.400 persones, el què suposa un descens del 0,48% en termes intertrimestrals. Respecte al primer trimestre de l'any passat, va créixer un 3,16%, fins a les 596.900 persones.

La taxa d'ocupació a Catalunya, per tant, es va situar durant el primer trimestre en el 54,24%, una xifra que baixa significativament entre els grups d'edat més grans i més joves, sent del 30,72% entre els menors de 25 anys i del 24,63% entre els majors de 55.