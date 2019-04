Més de 30 empreses gironines es preocupen per com els afectarà el Brexit

Tot i que els diferents escenaris de sortida del Brexit segueixen oberts, una trentena d'empreses van acudir ahir a la crida d'ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa per poder preveure els riscos que se'n deriven i neutralitzar els possibles impactes.

Segones les dades de l'ACCIÓ, les exportacions gironines al Regne Unit sumen 250,5 milions al 2018, un 1% més comparat amb el 2017. El Regne Unit és el cinquè soci comercial de Girona i de tot Catalunya. Els principals sectors exportats són alimentació i begudes (54,4% del total), paper i arts gràfiques (10,8%), maquinària (6,7%) i química (6,4%) El nombre d'empreses exportadores gironines al Regne Unit el 2018 és de 323.

Les dades més recents, que arriben fins a octubre de 2018, indiquen que les exportacions gironines van augmentar fins un 50% amb l'arribada de l'euro i que en els darrers vuit anys s'han superat sempre els 200 milions d'euros.

Paral·lelament, les importacions (67 milions el 2017) es mantenen estables també des de fa gairebé dues decàdes, propiciant un superàvit històric a favor dels gironins.

El Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa- posa en marxa un pla d'actuacions per orientar les empreses catalanes que actualment exporten, importen o tenen una filial al Regne Unit amb motiu de la sortida d'aquest país de la Unió Europea.

Es tracta de la Finestreta Brexit, que té per objectiu assessorar el teixit empresarial català perquè prepari plans de contingència. Ahir es va celebrar a Girona una jornada matinal.

La Finestreta Brexit contempla diverses actuacions, en primer lloc per sensibilitzar l'empresa catalana de la necessitat de preparar-se per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i, en segon lloc, perquè elaborin plans d'actuacions en àmbits com la fiscalitat i les duanes, la logística, l'organització interna, el seu model de negoci i el marc regulatori, financer i legal.