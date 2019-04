1.300 euros per 50 quilos de les tomates més cobejades

1.300 euros per 50 quilos de les tomates més cobejades

Alguns els consideren les «millors tomtes del món». I si no ho són, com a mínim ho semblen. L'Associació Hostelera d'El Perelló va pagar ahir 1.300 euros pels primers exemplars de la temporada sortits de l'horta d'aquest poble valencià. Això suposa un cost de 26 euros per quilo.

Cada any s'organitza una subhasta solidària amb els primers tomàquets de la temporada la recaptació de la qual es destina a Cáritas.

Vicente Villegas, president de la cooperativa perellonera, va valorar positivament que la licitació continués superant els màxims d'anys anteriors. Arrenca així la venda del «caviar vermell de l'horta mediterrània».