CaixaBank i Provacuno renoven el seu acord per impulsar la competitivtat del sector boví

CaixaBank ha renovat aquesta setmana el seu acord de col·laboració amb l'Organització Interprofessional Agroalimentària de la Carn de Boví (Provacuno), mantenint-se així com el soci financer d'aquesta organització amb l'objectiu de continuar promovent la competitivitat del sector. CaixaBank articula el suport a Provacuno a través de la seva línia de negoci AgroBank, amb la qual ostenta el lideratge en el negoci amb el sector agroalimentari a Espanya.

La renovació del conveni ha estat a càrrec de la directora d'AgroBank, Carme Sabrí, i el director de la Interprofessional Agrària de Boví de Carn (Provacuno), Javier López. Segons l'entitat financera, aquesta col·laboració posa de manifest el compromís compartit entre AgroBank i Provacuno per l'impuls de l'activitat econòmica i el suport a les necessitats particulars de la carn de boví, posant a la seva disposició una cartera exclusiva de productes i un ampli ventall de serveis. A més, els membres de Provacuno podran assistir a les jornades AgroBank que periòdicament organitza CaixaBank per analitzar i debatre temes d'interès per al sector.

La finalitat bàsica de Provacuno és la defensa dels interessos del sector i, entre els seus objectius, l'organització s'encarrega de vetllar per l'eficiència del funcionament de la cadena de valor, afavorir les bones pràctiques, orientar la producció a la demanda del mercat, potenciar la sostenibilitat i el consum responsable, així com contribuir a la recerca, innovació i internacionalització del sector.