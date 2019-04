El comerç tradicional de Girona tem la venda per internet i la falta de relleu generacional

La bona afluència de ciutadans pels carrers de Girona no es tradueix en un increment de les vendes. De fet, els comerciants reconeixen que cada vegada costa més que els compradors es decideixin a emportar-se alguna cosa de la botiga. El motiu principal és l'increment de les vendes per internet, especialment entre les generacions més joves que "és molt estrany" veure-les remenant i comprant a les botigues de tota la vida.

"Internet és un espai que està obert 24 hores i 365 dies l'any i on tothom pot accedir-hi de manera ràpida", assenyala el president dels comerciants gironins, Josep Maria Noguer. Això ha fet que el comerç tradicional s'hagi de "reinventar novament" per intentar competir contra "aquest gran monstre".

Noguer explica que moltes botigues han optat per posar-se a la xarxa i oferir els seus productes. El problema, però, és que no poden tenir els preus tan competitius com els de les grans companyies.

Una percepció que també va destacar aquest divendres el president de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, Josep González, que va alertar d'una frenada en el sector comercial per les fortes vendes que es produïen per internet.

Josep Maria Noguer, president de Girona Centre Eix Comercial

Tot i això, Noguer assenyala que les generacions de mitjana edat i les més grans, continuen apostant per anar a la botiga, remenar i deixar-se assessorar per un professional. "Encara hi ha molta gent que busca aquest servei que mai et podran donar les grans marques que venen només per internet", diu.

Relleu generacional

A la forta competència que suposa la xarxa cal afegir-hi un altre problema; la falta de relleu generacional. Noguer explica que la de comerciant és una feina "esclava" que obliga a passar "moltes hores treballant". A més, assenyala Noguer, és "imprescindible" que "t'agradi el negoci" per tal de poder oferir un bon servei.

Tot i que no contempla que hi hagi un tancament de comerços, Noguer concreta que "progressivament" s'ha notat una baixada dels ingressos. La falta de relleu, a més, comporta que el comerciant hagi de tancar un negoci que en molts casos "és rendible".

Al peu del canó

Tot i les perspectives dolentes, Noguer ha deixat clar que "el comerç seguirà lluitant" i ha vaticinat que "no desapareixerà mai". "Una ciutat sense botigues ni professionals és una ciutat morta", ha reblat el president dels comerciants.

En aquest sentit, recorda que el gremi ha passat diverses vicissituds al llarg dels darrers anys com la instal—lació de grans superfícies o el canvi de l'euro. "El comerç segueix aquí, i malgrat internet i la falta de relleu seguirem aquí", ha conclòs.