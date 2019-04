Dues ramaderies del Ripollès reben 5 guardons del Concurs de Raça Bruna

Dues ramaderies del Ripollès es van emportar fins a un total de cinc guardons del Concurs Nacional de Raça Bovina Bruna dels Pirineus. Mas Pinós va ser la gran triomfadora de la jornada amb un primer i un tercer premi en la categoria de terçona amb vedell, i un segon premi en la categoria vedella (abril-juny 2018), a més d'emportar-se el guardó més important del certamen: el d'Animal Gran Campió del Concurs. Per la seva banda, Can Tubau de Pardines es va endur el tercer premi de la categoria de vedella (abril-juny 2018). La 15a edició del certamen es va celebrar el passat 13 d'abril a Vic, en el marc dels actes del Mercat del Ram.

El Concurs Nacional de la Raça Bruna dels Pirineus va comptar un any més amb la participació de ramaderies de tot l'àmbit pirinenc des de l'Aran, el Pallars Jussà i Sobirà, fins al Berguedà o el Ripollès. El pavelló del bestiar va exhibir uns 150 caps de bestiar. Enguany, però, no es va celebrar a la capital vigatana la subhasta de vedells procedents del centre de testatge de la raça, ja que aquest esdeveniment tan rellevant per als ramaders associats a la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) es reserva per a celebrar-lo el proper 3 de maig, dins dels actes d'inauguració del nou centre de testatge, situat dins de la finca de Bellestar, a Montferrer i Castellbò.



Altres guardons

Pel que fa a la resta d'animals premiats i les ramaderies d'on procedien, el Pallars Sobirà a més del tercer premi en la categoria de toros (Casa Coix), es va imposar també en la categoria de vaca amb el primer i el tercer premi (Casa Beta i Casa Coix). El Pallars Jussà, per la seva banda es va endur el primer premi en la categoria de vaca amb vedell (Casa Fransi) i el primer en la categoria de toros (Casa Mestrepere), amb un animal molt ben valorat pel jutge del concurs. La Cerdanya va comptar dos premis: el segon en la categoria de toros (Cal Duc) i el tercer en la de brava (Can Margall). Pel que fa al Berguedà, Casa Barbats es va endur el segon premi en la categoria de vaca i el segon i el tercer premis en la de vaca amb vedell. Cal Font, gran triomfadora de l'edició anterior del concurs, enguany va obtenir el primer i el segon premi en la categoria de vedella (octubre-desembre 2017).

La ramaderia del Berguedà i la Val d'Aran, Vallnova-Espanholet, va obtenir el segon premi en la categoria de terçona amb vedell, el primer i el segon premi en la categoria de brava (octubre 2016 - juny 2017), i va fer un ple en la categoria de vedella (gener-març 2018). També va resultar premiada en la categoria de vedella (abril-juny 2018) i es va emportar el premi Gran Animal Campió Jove.