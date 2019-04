Gas Gas proposa indemnitzacions de 27 dies als afectats per l'ERO i el comitè les rebutja

La direcció de la fàbrica de motos Torrot-Gas Gas de Salt ofereix indemnitzacions de 27 dies per any per als 24 treballadors a qui afecta l'ERO d'extinció. L'empresa manté que no pot reduir el número d'acomiadaments, però sí que s'ha obert a facilitar recol·locacions i a tornar a contractar aquells qui ara perdin la feina en cas que s'incrementi la producció. El comitè, però, ha rebutjat aquesta proposta de ple. Sosté que no hi ha motius per acomiadar plantilla i reclama que, si l'ERO ha de tirar endavant, les indemnitzacions siguin de 40 dies per any treballat. El sindicat UGT assegura, a més, que Torrot-Gas Gas pot reduir costos externs abans de rescindir contractes. Per exemple, traslladant a la planta de Salt el magatzem de recanvis que, ara per ara, la companyia manté a Saragossa.

Era la segona reunió entre la direcció i el comitè de Torrot-Gas Gas després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar 24 treballadors de la factoria de Salt (un 20% de la plantilla). Durant la trobada, el fabricant de motos va assegurar que no pot reduir l'afectació de l'expedient, perquè no li surten els números, i ha ofert indemnitzacions de 27 dies per any treballat amb un topall de dotze mensualitats.

La direcció, però, s'ha obert a parlar amb empreses de recol·locació i també ha dit que estava disposada a mantenir dins una borsa de treball els 24 empleats que ara perdin la feina. La intenció és que, si d'aquí a un temps la producció remunta i Torrot-Gas Gas necessita més personal, els nous contractes surtin d'aquí.

El comitè d'empresa, però, ha rebutjat la proposta. Segons explica la secretària general de la FICA-UGT a Girona, Isabel Martínez, no hi ha motius per reduir plantilla a la fàbrica de Salt. «Defensem que el número d'afectats per l'ERO sigui zero», subratlla. Martínez explica que, en paral·lel als acomiadaments, Torrot-Gas Gas també preveu prescindir d'una desena de treballadors més.