Getaround serà líder mundial del vehicle compartit en comprar Drivy per 270 milions

Getaround, la plataforma líder en serveis de «carsharing» als Estats Units, ha comprat la francesa Drivy, la més gran empresa europea del sector, per 270 milions d'euros, operació que la converteix en líder mundial del vehicle compartit. Aquesta compra permetrà a Getaround desembarcar a Europa i operar a les 170 ciutats de sis països europeus on actualment és present Drivy, com són França, Alemanya, Espanya, Àustria, Bèlgica i el Regne Unit. Com a resultat de la fusió, l'empresa amb seu a San Francisco passarà a operar a 300 ciutats repartides pels Estats Units i Europa, donarà servei a més de cinc milions d'usuaris i donarà feina a més de 400 persones.

Els principals inversors de Getaround són la multinacional japonesa Toyota i el grup SoftBank, que compta amb participacions a companyies com Uber o Grab, dedicades al transport compartit, o WeWork, que ofereix espais de treball comú.

«Estem encantats d'unir forces amb l'equip de Drivy, ja que cada vegada ens acostem més a la nostra visió de crear un món en el qual tots els cotxes estiguin connectats i siguin compartits», va assegurar el fundador i conseller delegat de Getaround, Sam Zaid.

De la seva banda, el fundador i primer executiu de Drivy, Paulin Dementhon, va afirmar que Getaround és «un soci ideal», ja que totes dues empreses poden complementar-se en aspectes clau del seu negoci: «Estic desitjant veure el que podem aconseguir junts», va afegir.

Un dels aspectes que comparteixen Getaround i Drivy és la tecnologia del «cotxe connectat», és a dir, la possibilitat que els usuaris puguin trobar i desbloquejar els vehicles a través del seu telèfon, de manera que siguin accessibles en qualsevol moment del dia.

Fundada el 2010 per Paulin Dementhon i amb seu a París, Drivy acumula a Europa una flota de 55.000 vehicles, una comunitat de dos milions i mig d'usuaris i 130 empleats a les seves oficines de París, Berlín, Barcelona i Londres. Després d'aquesta operació, els equips directius de les dues companyies es mantindran, de manera que Dementhon continuarà exercint la seva funció com conseller delegat a Europa. Drivy va desembarcar fa gairebé quatre anys a Espanya i té les seves oficines centrals a Barcelona, concretament al Pier01 de Barcelona Tech City, edifici de més d'11.000 metres quadrats on treballen diàriament al voltant de mil persones.