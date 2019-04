L'economia gironina creix en 948 empreses però els autònoms dominen el teixit productiu

El teixit productiu de la província ha aprofitat els últims anys de recuperació econòmica per guanyar grandària, un factor determinant per afrontar els nous reptes de la nova economia, la internacionalització i la transformació digital de les 948 noves companyies actives que s'han sumat a l'estructura empresarial gironina entre 2017 i 2018, poc menys de 300, és a dir, més d'un 31% tenen assalariats, segons les dades comparatives del directori Central d'Empreses (DIRCE) dels dos últims exercicis i que publica anualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En conjunt, la província tenia operatives l'any passat 62.984 companyies, enfront de les 62.036 de dotze mesos abans i les 58.404 de 2009, un dels pitjors anys de la primera fase de la crisi. No obstant això, malgrat que s'ha anat guanyant dimensió, el múscul del teixit productiu continua sustentant-se en les pimes, micropimes i, sobretot, en els negocis d'autònoms, ja que aquests últims (33.636) representen el 53,4% del total de companyies. I, a més, l'increment dels mateixos en 2018 va ser de més de 651 empreses, és a dir, el 68,7% del total del creixement provincial.

Un model que torna a reproduir el sistema predominant abans del llarg període de crisi i, fins i tot, durant la pitjor etapa de la fase recessiva, en què l'opció d'obrir un negoci com a autònom era l'única via d'un treballador que es quedava sense ocupació per continuar estant ocupat.

Una estructura on més de la meitat dels negocis està en mans de treballadors per compte propi, sense assalariats, comportaria certa feblesa de cara als nous desafiaments. A més, que l'obertura de les empreses regentades per un autònom registren moltes fluctuacions en les estadístiques, molta volatilitat d'altes i baixes, sobretot en les activitats de comerç i hostaleria, que solen ser la primera opció d'un aturat per a emprendre. No obstant això, la seva estabilitat en el mercat depèn de l'evolució de la demanda, com s'ha evidenciat durant els anys de la recent crisi.

D'altra banda, la radiografia que mostren les dades del DIRCE és que els autònoms i les empreses d'un i cinc treballadors, i de sis a dinou, són les que han experimentat en l'últim any els creixements més elevats. Les microempreses amb fins a dos empleats han sumat 532 negocis i els de tres a cinc, 143. Uns avanços que han significat que de les primeres estiguin operatives a la província més de 17.000 companyies i de les segones, 6.197.

Per part seva, les de 6 i 9 empleats i les de 10 a 19 han augmentat en més de 106. En total, Girona compta amb 4.163 empreses actives entre totes dues franges. No obstant això, les que empren a entre 20 i 49 persones només han guanyat 44 nous negocis i les de 50 i 99, només 10. Amb aquests creixements, les dues categories sumen poc més de 1.100 companyies.

Les firmes de major volum (de 100 a 500 empleats) han registrat una caiguda amb 5 tancaments o trasllats. I les de la franja de 550 i 999 treballadors només han perdut una nova empresa. En la resta de les categories el creixement ha estat nul. Entre les categories més altes sumen 183 empreses.