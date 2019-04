Pimec defensa que l'economia catalana creixerà més del 2%

Missatge de tranquil·litat per part del president de Pimec, Josep González, en relació a les informacions que apunten a una «possible recessió» de l'economia catalana. González assenyala que ara per ara «no hi ha cap motiu» per pensar en un escenari de recessió, i ho limita a un creixement «més petit» en relació a fa uns anys. En concret, el president de Pimec calcula que estarà al voltant del 2,4%, una xifra lleugerament inferior a la del 2018 que va ser d'un 2,6%.

«És cert que hi ha una petita caiguda, però no hem d'oblidar que si es creix a un 2% també es garanteix la creació de llocs de treball», va assenyalar. Amb tot, González reconeix que els pot afectar l'estancament d'altres economies importants com l'alemanya.

De fet, des de la Pimec expliquen que «és sorprenent i nou» que una economia com la teutona tingui una previsió de creixement d'entre el 0,5% i l'1%. «Creiem que ens pot afectar però dins d'aquesta petita desacceleració que tindrem nosaltres» va explicar.

Per tot plegat, González es va mostrar «optimista» amb les previsions de cara a aquest 2019 i focalitza la frenada en dos sectors: el de l'automòbil i el del comerç. En el primer cas, el president de la patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes lamenta que s'hagin donat informacions «contradictòries» a l'hora de comprar un vehicle en concret, i creu que això ha pogut afectar.

En el segon cas, González reconeix una «certa preocupació» per la marxa del comerç tradicional, en benefici de la venda per internet, que «afecta clarament» a la bona marxa de la botiga «de tota la vida".

Una de les demandes per part del president de Pimec va ser l'aplicació d'algunes de les mesures que els partits polítics porten en els seus programes electorals. En concret, González es va referir a tres, que considera «molt necessàries"; un règim sancionador per a empreses que paguen fora del termini de la llei de morositat, una baixada del preu del quilovat i una millora de les infraestructures.

En relació al règim sancionador, González va lamentar les «enormes pressions» que van rebre els partits polítics per part de les grans empreses que eren contràries a aplicar aquesta mesura. «Ho teníem a tocar però les pressions i les eleccions ho van frenar», va lamentar el president que recorda que hi ha companyies que paguen a 200 dies.

Pel què fa a la llum, des de Pimec recorden que Espanya té un dels preus més alts d'Europa i les cinc empreses energètiques que ho gestionen són les més rendibles del continent. «No pot ser que una petita empresa espanyola pagui el quilovat a 0,23 i una noruega a 0,08», va etzibar.

Finalment, González també es va referir a la necessitat de millorar les infraestructures catalanes per tal de beneficiar l'economia.