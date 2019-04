Presentació del llibre «La princesa cuinera», una adaptació de Sant Jordi

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Pera de Lleida i el Consell Català de la Producció Integrada van presentar el passat 17 d'abril el llibre La princesa cuinera a la sala Sunka de Plusfresc de Lleida. Es tracta d'una adaptació de la llegenda de Sant Jordi on la pera i les plantacions sostenibles de l'horta de Lleida protagonitzen un conte per a infants que, a més, inclou 10 receptes elaborades amb la DOP Pera de Lleida.

Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT), el llibre és el resultat de la col·laboració d'ambdós consells i és fruit del treball de l'il·lustrador balaguerí Ramon Mayals que ha donat vida a la història d'una princesa rebel a qui li agrada cuinar amb peres, obra de la Núria Caballol.

AFRUCAT apunta que La princesa cuinera no serà només un llibre sinó que estan previstes diferents representacions de la història en formats diversos com són els contacontes, una obra de teatre de format reduït i una obra de teatre de més gran format, l'estrena de la qual estava programada per la diada de Sant Jordi a la plaça Sant Joan de Lleida. El llibre també compta amb un perfil a Instagram (@laprincesacuinera) on s'aniran afegint receptes per a tota la família elaborades amb la DOP Pera de Lleida.