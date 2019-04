CCOO i UGT demanen mesures per aturar les morts i els accidents en l'àmbit laboral

CCOO i UGT, ahir, van llençar un manifest conjunt en motiu del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball que se celebra avui. El dos sindicats demanen que les empreses realitzin actuacions veritables de prevenció per frenar les morts i accidents en l'àmbit laboral.

Els dos sindicats ho van assenyalar en un comunicat, en el qual també van alertar dels riscos que genera «la inseguretat laboral associada a les relacions laborals i temporals parcials no desitjades que monopolitzen les noves contractacions, així com als ínfims salaris, que obliguen els treballadors a triar entre salut i seguretat.

El manifest recorda que el 2018 es van registrar més d'1,3 milions d'accidents laborals, pels quals van morir un total de 652 persones. Tant per CCOO com per UGT, és imprescindible que el pròxim Govern actuï contra la precarietat i la deterioració de les condicions laborals sobre la base de derogar les reformes laborals. Consideren que en el seu combat han d'implicar-se la política, les empreses i les institucions.

També veuen necessari que les administracions públiques desenvolupin les competències que els assigna la Llei de prevenció de riscos laborals.

D'altra banda, el manifest apunta que l'exposició continuada a substàncies perilloses o a càrregues de treball físiques o mentals excessives provoca malalties invalidants i fins i tot la mort. En aquesta línia, els sindicats recorden que el càncer d'origen laboral és «una assignatura pendent» en les polítiques de saluda laboral.