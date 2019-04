El saló Automobile Barcelona tindrà aquest any un cotxe volador

La marca Tesla, que no va Ginebra, sí que hi serà a Barcelona.

La marca Tesla, que no va Ginebra, sí que hi serà a Barcelona. Bloomberg

El president de l'Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, va avançar ahir que entre l'11 i el 19 de maig es podrà veure al saló de la capital catalana un cotxe volador, un altre que circula sense conductor o un dels que es va utilitzar per a les pel·lícules de James Bond.

Lacalle va explicar que amb motiu del centenari del saló s'ha apostat per mostrar davant el públic automòbils mai vistos abans com «un cotxe volador que vam fitxar del saló de Ginebra». També, hi haurà «un vehicle sense conductor, una exposició a Montjuïc amb vehicles històrics, com el cotxe de James Bond, un viatge interactiu a través dels cent anys del saló en 3D amb projeccions hologràfiques i l'exposició de les 44 marques habituals».

A la vegada, es va mostrar satisfet de comptar amb la presència de la marca Tesla, «que no està al Saló de Ginebra, el saló per excel·lència de l'híbrid europeu, on van tots els presidents de les companyies a fer les seves presentacions, però sí que estarà a Barcelona». Enrique Lacalle va remarcar que en aquesta edició l'Automobile creixerà un 45%, «amb més marques que a Ginebra», i que és el quart d'Europa, darrera de Frankfurt i París.

El president del saló també ho veu com «un esdeveniment familiar, qualsevol ha anat amb els seus pares, és la fira més visitada d'Europa, amb entre 750.000 i 800.000 visitants, mentre que al Mobile World Congress acudeixen unes 115.000 persones». Per ell, Barcelona és un lloc «que respira motor, aquí és on va començar tot: les primeres carreres de Fórmula 1, els primers ral·lis, les primeres fàbriques d'automòbils i el primer saló».

A més, va prosseguir, tenen factories marques com Nissan i Seat, «som el segon productor d'Europa i el vuitè del món. Som molt potents». No obstant això, no ha obviat que el sector necessita ajuda i ha demanat al nou Govern que sorgeixi de les eleccions que hi doni suport: «Ha de cuidar-lo, és el segon sector productiu del país i representa el 10% del PIB», va sentenciar.