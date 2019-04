Els afectats d'iDental denuncien el govern municipal de Girona i la conselleria de sanitat per «deixadesa»

Els afectats gironins per l'estafa d'iDental han presentat una denúncia contra diferents càrrecs públics i administracions per denunciar la «deixadesa» i «inacció» davant la seva situació. Es tracta d'una acció que han fet les associacions d'afectats per iDental en diverses províncies de l'Estat. En el cas de Girona, entre els denunciats s'hi troben l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i tres regidors del seu equip de govern, Joan Alcalà, al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, Maria Àngels Planas, regidora d'Hisenda i Règim Intern i Eduard Berloso, responsable de la regidoria de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació.

A més, la querella també apunta cap a nivells més alts de l'administració, com el President de la Generalitat, Quim Torra, o la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la consellera Alba Vergés al capdavant, i també cap a càrrecs de diferents nivells orgànics, com Laura Pelay, Secretària General Tècnica de Sanitat, Xavier Llebaria i Maria Jané, membres de la Direcció General de Salut Pública, Judith Torné, i Maria Sardà, membres de la Direcció General de Política Sanitària, i Maria Àngels Chacón, del Departament d'Empresa i Coneixement.

A nivell estatal, els afectats d'iDental també inclouen a la denúncia la ministra de Salut el Govern espanyol, María Luísa Cacerdo Robles, al subsecretari de Sanitat, Consum i Benestar, Alfredo González Gómez, i el Secretari General de Sanitat i Consum, Faustino Blanco.

La crisi d'iDental va esclatar a Girona quan la clínica d'ortodòncia, situada al carrer Emili Grahit va tancar el juny passat sense avisar els pacients, molts dels quals amb tractaments sense acabar o deficiències. Després de mesos de lluita, els afectats denuncien que la situació no ha canviat i que moltes persones afectades segueixen patint el deteriorament de la seva salut, amb «infeccions constants, problemes d'alimentació, refusos i expulsions d'implants o trencaments de pròtesis». Ja al mes de març, una de les impulsores de l'Associació Nacional d'Afectats per iDental (Adafi), Ana López, va anunciar que es plantejaven dur a terme aquestes denúncies per prendre mesures contra la «falta d'atenció» de les administracions cap a les persones afectades.