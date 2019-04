Les autopistes rescatades reporten 36 milions d'euros a les arques públiques

Les vuit autopistes de peatge que l'Estat va rescatar l'any passat van generar un benefici net conjunt de 36,78 milions d'euros durant 2018, en el seu primer exercici sota l'esfera pública. Seittsa, la companyia del Ministeri de Foment que explota aquestes vies, destinarà aquests guanys a realitzar reparacions i actuacions en aquestes infraestructures. D'aquesta forma, «garantirà» el seu «perfecte estat», «ressentit» per la «falta d'inversió de les societats que tenien la seva concessió» després que fessin fallida durant els anys de la crisi. De fet, Foment va xifrar en 300 milions d'euros el dèficit d'inversió que presentaven les vies quan va assumir el seu control.

En el primer any com a nova empresa nacional d'autopistes, Seittsa va comptabilitzar una xifra de negoci de 74,10 milions d'euros pel cobrament de peatge als usuaris. Les radials R-3 i R-5 de Madrid són les que més ingressos van reportar, amb 16,06 milions, per davant de la R-4, que va generar 15,34 milions, i la R-2, amb 13,21 milions. A l'altra banda, la M-12, que uneix la capital espanyola i l'aeroport de Barajas, és la que menys factura per peatges, amb 3,79 milions el 2018. Els trams de l'AP-7 entre Cartagena i Vera i la Circumval·lació d'Alacant van contribuir amb 8 i 5 milions d'euros, respectivament.