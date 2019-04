Presumpta suplantació d'identitat en les eleccions a la Cambra de Comerç

El president de l'ANF Autoridad de Certificación, Florencio Díaz, ha presentat una denúncia davant el Ministeri d'Economia i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per presumpte ús il·legal de certificats digitals i possible suplantació d'identitat a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona.

En un comunicat, Díaz va informar ahir que hi ha hagut «un possible encreuament de bases de dades i creació de perfils sense el consentiment dels interessats». Segons Díaz, s'està sol·licitant la delegació d'ús del certificat electrònic per poder votar el pròxim 8 de maig a les eleccions a la Cambra, un ús que, segons afirma, «és il·lícit, ja que ni el mateix titular del certificat posseeix el dret de delegar l'ús del mateix i, per extensió, la persona que ho utilitzés incorreria en una suplantació d'identitat».

La intenció de la denúncia, segons el president de l'ANF, és «mostrar la preocupació per la ruptura de l'esperit sobre el qual es fonamenta la certificació digital: la identitat dels titulars dels certificats (acredita que el que firma és realment el titular), la integritat (garanteix que el certificat és infalsificable), i el no repudi (garanteix que el certificat només pot ser utilitzat pel titular)».