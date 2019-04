La tecnologia podria suposar el tancament de sucursals del Santander

El creixent ús de les noves tecnologies i les plataformes de banca mòbil i per Internet podria provocar canvis en l'estratègia de banca comercial del grup Santander, segons admet l'entitat en el seu últim fulletó d'activitat continuada enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En concret, l'empresa explica que podria necessitar tancar o vendre algunes sucursals, així com reestructurar-ne d'altres, si el ritme de transformació augmenta. Això suposaria, molt probablement, un ajustament de plantilla.

D'aquesta manera, el Santander estima que aquesta transformació derivaria en «pèrdues en aquests actius i el forçament de la despesa per renovar, reconfigurar o tancar sucursals i transformar la xarxa comercial». «El fracàs en la implementació efectiva d'aquests canvis podria tenir un impacte material advers en la posició competitiva del grup», alerta l'entitat en el document, afegint que també són necessàries despeses «substancials» per modificar o adaptar els seus productes i serveis existents a les noves necessitats dels clients.

De fet, el banc presidit per Ana Botín remarca que si el grup no és capaç d'adaptar la seva oferta a les tendències canviants del sector, el negoci podria veure's afectat negativament. «La incapacitat per anticipar o adaptar-se a les tecnologies emergents o canvis en el comportament dels clients, incloent-hi els clients joves, podria retardar o impedir l'accés a nous mercats basats en la tecnologia digital», subratlla.



Proveïdors no tradicionals

D'altra banda, el Santander reconeix que els proveïdors no tradicionals de serveis bancaris, com els especialitzats en el comerç electrònic mitjançant plataformes d'Internet (Amazon), companyies de telefonia mòbil com (Orange Bank) o motors de cerca (Google) compten actualment amb avantatges reguladors enfront de les entitats tradicionals. Aquestes companyies no estan subjectes a la forta regulació bancària a la qual sí que estan sotmeses les entitats financeres tradicionals, per la qual cosa el Santander creu que podrien oferir tipus i preus més agressius, així com dedicar majors recursos a tecnologia, infraestructura i màrqueting.

En aquest sentit, el banc reconeix que, si la competència continua augmentant, necessitarà elevar els tipus oferts per als dipòsits o baixar els tipus que aplica als préstecs, perjudicant la seva rendibilitat. L'entrada de nous jugadors també podria afectar els seus resultats de negoci i perspectives, perquè la capacitat per augmentar la cartera de clients i expandir les seves operacions es veuria limitada.