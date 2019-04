Plataforma Feminista crearà una «franja violeta» el Primer de Maig a Girona

La manifestació convocada pels sindicats CCOO i UGT a la ciutat de Girona amb motiu del Dia Internacional del Treball comptarà aquest any amb un espai reservat per defensar els drets laborals de les dones. Aquesta franja estarà simbolitzada amb el color violeta. Es tracta d'una iniciativa de la Plataforma Feminista Gironina, que està formada per diversos sindicats, partits polítics i entitats.

Segons una de les portaveus de la plataforma, Belén López, l'objectiu és mobilitzar «la gent que va sortir al carrer el 8-M» per tal de mantenir aquest «esperit reivindicatiu», més enllà d'un sol dia a l'any. De fet, López va garantir que la plataforma vol aprofitar totes les ocasions que es pugui per reivindicar els drets de les dones.

En aquesta línia, la portaveu va denunciar que «l'increment interanual de l'atur entre les dones és d'un 3%». López va assegurar que aquesta xifra és superior a la dels homes que no tenen feina i per això creu que «no estem millorant, sinó precaritzant» els llocs de treball ocupats per dones.

Els primers secretaris dels sindicats majoritaris a Girona van coincidir en aquesta anàlisi per part de la portaveu de la Plataforma Feminista Gironina. A més, van recordar «la majoria» de les persones que porten més temps a l'atur «són dones». Per això van animar a la gent a participar en aquesta franja violeta de la manifestació convocada per demà.

La mobilització convocada per UGT i CCOO a la capital gironina tindrà la sortida a la plaça de la Independència a les 12 del migdia i recorrerà alguns dels carrers més transitats de la ciutat com ara Jaume I, el carrer de Pompeu Fabra o la plaça de Catalunya, fins arribar a la plaça del Vi. Els dos líders sindicals gironins van coincidir que un any més es demanarà la derogació de la reforma laboral amb els ulls posats al nou govern socialista.



Demanen menys estacionalitat

El primer secretari de CCOO a comarques gironines, Bartomeu Compte, va detallar que «calen polítiques socials» i per això demanen al nou govern que ha de formar Pedro Sànchez que entomi el repte. «Quan es va fer la moció de censura ens van prometre una sèrie de millores laborals, però han passat els mesos i no ha canviat res», va reblar Compte.

El líder de CCOO a Girona també va remarcar la importància de potenciar altres motors econòmics com ara la indústria per evitar la dependència del sector dels serveis que hi ha a la demarcació. En aquesta línia, el primer secretari d'UGT a Girona, Xavier Casas, va destacar que l'estacionalitat en el turisme «provoca una serra dentada» en l'ocupació a Girona, ja que durant els mesos d'estiu es produeixen pics de molta ocupació i quan s'acaba la temporada es destrueixen molts llocs de treball pel tancament dels hotels. Segons Casas, aquest tipus d'ocupació genera «rendes molt baixes» i això provoca que hi hagi la figura del «treballador pobre».

De fet, Casas va assegurar que «una tercera part dels treballadors gironins ho està passant molt malament» perquè té salaris inferiors als 1.200 euros bruts. El primer secretari d'UGT va afirmar que hi ha 50.000 persones en aquesta situació a la demarcació.

Per últim, els sindicats també arriben a la manifestació del Dia Internacional del Treball amb la preocupació per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació i modificacions de plantilles en el sector de la indústria. Bartomeu Compte i Xavier Casas van recordar que la fàbrica de motos Gas Gas de Salt es troba enmig d'un ERO, com un dels diferents exemples de conflictes actuals.