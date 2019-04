El preu de l'habitatge de lloguer a Girona puja un 6,5% en el primer trimestre del 2019, segons el portal Fotocasa

El preu de l'habitatge de lloguer va pujar un 3,8% a Catalunya i un 6,5% a Girona el primer trimestre de l'any, segons el portal Fotocasa. Amb aquesta pujada, el preu mitjà a Ctalunya es va situar en 12,62 euros mensuals el metre quadrat, registrant un creixement interanual del 2,9%. Amb aquest augment, el preu de l'habitatge a Catalunya es va situar un 49% per sobre de la mitjana espanyola, que va ser de 8,47 euros/m2 mensuals i és el segon territori de l'Estat amb el preu més car.

En aquest sentit, va arribar al seu màxim històric el passat febrer, amb un valor de 12,88 euros/m2 mensuals, i des de llavors ha acumulat un descens del 2%. Al conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge de lloguer va créixer un 2,1% respecte al trimestre anterior i un 3,2% respecte al mateix període del 2018, situant-se en un valor de 8,47 euros per metre quadrat al mes.



Evolució per demarcacions

Per demarcacions, totes registren un increment en el preu, sent Girona la més destacada amb un 6,5%, seguida de Lleida (3,7%), Barcelona (3,2%) i Tarragona (2,8%). Barcelona és la demarcació més cara amb un preu de 14,49 euros per metre quadrat al mes, seguida de Girona (7,03), Tarragona (6,40) i Lleida (5,44). Tot i que en les quatre demarcacions s'ha registrat un creixement trimestral, pel que fa a la variació interanual només Barcelona creix, amb un 5,6%, mentre que els preus a Girona, Lleida i Tarragona van baixar respecte al primer trimestre del 2018.

Pel que fa a les capitals, Barcelona es l'única que registra un creixement interanual, d'un 3,1%, arribant a un preu mitjà de 16,27 euros/m2. De fet, el preu mitjà de l'habitatge de lloguer va créixer en set dels deu districtes de la capital catalana durant el primer trimestre del 2019. El districte amb major increment trimestral va ser Sant Andreu (8,2%), seguit de l'Eixample (5,1%), Nou Barris (4,2%) i Sant Martí (2,2%), entre d'altres. Per contra, els preus van baixar a Gràcia (1,9%), Ciutat Vella (1,3%) i Les Corts (0,8%).

Per preus, l'Eixample continua registrant el més elevat (17,25 euros/m2 mensuals), seguit de Sarrià-Sant Gervasi (17,19 euros/m2), Ciutat Vella (16,96 euros/m2) i Sant Martí (16,49 euros/m2). El més econòmic és Horta-Guinardó amb un preu de 13,30 euros el metre quadrat.